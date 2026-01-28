Live TV

Cele două lucruri care vor ghida discuțiile Groenlanda - SUA pentru orice viitor acord: „Avem câteva limite pe care nu le putem depăși”

16.08.2025
Groenlanda.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că valorile democratice și integritatea teritorială vor ghida discuțiile cu Statele Unite cu privire la orice acord viitor referitor la insula arctică, relatează Politico.

„Avem câteva limite pe care nu le putem depăși, dar, din perspectiva Groenlandei, vom încerca să ajungem la un fel de acord”, a declarat el alături de prim-ministrul danez Mette Frederiksen, la Paris. „Colaborăm cu SUA de mulți ani.”

Tensiunile dintre Europa și Statele Unite s-au calmat după ce președintele Donald Trump a părut să renunțe la amenințările sale de a prelua controlul asupra teritoriului. În schimb, el a declarat că a convenit asupra unui cadru pentru a ajunge la un acord cu Groenlanda în cadrul discuțiilor de săptămâna trecută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Elveția.

„Danemarca este un stat suveran și una dintre cele mai fundamentale reguli și valori democratice este respectarea integrității teritoriale”, a declarat Frederiksen în cadrul unei conferințe la Institutul Sciences Po din Paris. „Și, pe lângă asta, nu amenințați un aliat.”

Frederiksen și Nielsen se află la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron, după ce marți au purtat discuții cu cancelarul german Friedrich Merz.

Nielsen a descris o imagine sumbră a perspectivei groenlandeze pe măsură ce discuțiile cu SUA avansează.

„Suntem sub presiune, o presiune serioasă... ca lideri ai Groenlandei, trebuie să avem de-a face cu oameni care sunt speriați și îngroziți”, a spus el.

„Imaginați-vă că trăiți în pace, că sunteți un partener loial, loial alianței... și apoi unii dintre partenerii voștri vorbesc despre a lua, a dobândi și nu exclud posibilitatea de a folosi arme” a adăugat el.

Frederiksen a avertizat, de asemenea, că europenii trebuie să privească dincolo de Groenlanda și să ia în considerare imaginea de ansamblu a relației în schimbare dintre Washington și continent.

Citește și:

„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca

Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda

