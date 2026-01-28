Live TV

Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago

Data publicării:
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto: Robert Fico/Facebook
Din articol
Casa Albă: „Știri complet false” „Criză profundă” Amenințări și retrageri

Premierul Slovaciei, Robert Fico, le-a spus liderilor Uniunii Europene, la summitul de săptămâna trecută, că întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump l-a lăsat șocat de „starea psihologică” a liderului american, au declarat cinci diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, relatează Politico.

Robert Fico, unul dintre puținii lideri europeni care susțin frecvent pozițiile lui Trump privind slăbiciunile Europei, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „starea psihologică” a președintelui SUA, potrivit a doi dintre diplomați. Fico ar fi folosit chiar cuvântul „periculos” pentru a descrie modul în care Trump s-a prezentat în timpul întâlnirii față în față de la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida, pe 17 ianuarie.

Discuția dintre Fico și omologii săi europeni a avut loc la Bruxelles, pe 22 ianuarie, la un summit de urgență al UE convocat pentru a aborda relațiile transatlantice, după amenințările lui Trump privind preluarea Groenlandei. Reuniunea a fost folosită de lideri pentru a detensiona situația, după ce președintele american renunțase cu o zi înainte la amenințarea de a impune tarife vamale unor state europene pe acest subiect.

Potrivit diplomaților, premierul slovac nu a făcut aceste afirmații în cadrul discuțiilor oficiale, ci într-o reuniune informală restrânsă, la care au participat doar câțiva lideri și oficiali de rang înalt ai UE. Niciunul dintre diplomații care au vorbit cu Politico nu a fost prezent direct la discuție, dar toți au fost informați ulterior de lideri care au participat.

Casa Albă: „Știri complet false”

Diplomații, proveniți din patru guverne diferite ale UE, precum și un oficial european de rang înalt, au vorbit sub protecția anonimatului. Aceștia au precizat că nu cunosc exact ce anume a spus Trump în timpul întâlnirii care să fi declanșat reacția lui Fico, potrivit sursei citate. 

Declarațiile sunt cu atât mai relevante cu cât Fico este considerat unul dintre cei mai pro-Trump politicieni din Europa. După întâlnirea de la Mar-a-Lago, acesta s-a lăudat pe Facebook cu accesul său la președintele american și și-a exprimat sprijinul pentru abordarea Washingtonului privind războiul din Ucraina. Anul trecut, Fico a vorbit la o conferință politică, spunând publicului american că „președintele vostru face Europei un mare serviciu”.

Reprezentanții premierului slovac nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii, notează Politico. 

De cealaltă parte, Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a catalogat informațiile drept „știri complet false”, susținând că întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost „pozitivă și productivă”.

Un oficial de rang înalt din administrația SUA, prezent la discuția dintre Trump și Fico, a declarat, sub anonimat, că nu își amintește momente stânjenitoare sau schimburi nepotrivite de replici. Potrivit acestuia, întâlnirea – solicitată chiar de Fico – a fost una normală și plăcută, cu momente relaxate surprinse de fotograful Casei Albe.

Totuși, unul dintre diplomații europeni a afirmat că Fico părea „traumatizat” de întâlnire și l-ar fi descris pe Trump ca fiind „ieșit din minți”, potrivit relatării primite de la un lider direct implicat în discuție.

„Criză profundă”

În privat, îngrijorările lui Fico contrastează puternic cu mesajul public transmis după vizita din Florida. Într-un videoclip postat pe Facebook, premierul slovac a spus că invitația la Mar-a-Lago este un semn de „mare respect și încredere” din partea președintelui american.

Fico a declarat că discuțiile au vizat Ucraina și că ambii lideri împărtășesc opinia potrivit căreia Uniunea Europeană se află într-o „criză profundă”, în cadrul unor „discuții informale și deschise”.

În videoclip, premierul slovac nu a menționat revendicările lui Trump asupra Groenlandei sau operațiunea americană împotriva liderului venezuelean Nicolas Maduro, desfășurată la începutul lunii ianuarie.

Fico a mai afirmat că Washingtonul i-a cerut punctul de vedere deoarece Slovacia „nu este un papagal al Bruxelles-ului”, sugerând că nu repetă automat pozițiile instituțiilor europene.

Chiar și în absența declarațiilor lui Fico, liderii europeni sunt tot mai îngrijorați de „imprevizibilitatea” președintelui american, a declarat un al șaselea diplomat UE, potrivit Politico. Temerile legate de starea de sănătate a lui Trump „devin rapid un subiect tot mai frecvent de discuție la toate nivelurile”, a adăugat un oficial european implicat în negocieri politice la Bruxelles.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a respins în repetate rânduri orice speculații privind probleme cognitive, declarând recent pentru New York Magazine că nu suferă de Alzheimer.

Amenințări și retrageri

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, guvernele europene se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea pozițiilor sale privind războiul din Ucraina, sprijinul aparent pentru politicieni de extremă dreapta, barierele comerciale și rolul SUA în apărarea Europei.

La începutul acestei luni, Trump a amenințat cu impunerea de noi tarife vamale pentru opt țări europene, inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie, acuzându-le că îi blochează planurile de a prelua Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, stat membru UE și NATO. Președintele american nu a exclus nici varianta folosirii forței.

Într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a cerut „negocieri imediate” pentru obținerea Groenlandei, dar a exclus public intervenția militară.

„Probabil nu vom obține nimic decât dacă aș decide să folosesc o forță excesivă, caz în care am fi de neoprit. Dar nu voi face asta, bine?”, a declarat Trump.

Ulterior, acesta a anunțat că a ajuns la un cadru de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și și-a retras amenințările, deși detaliile înțelegerii nu au fost făcute publice.

La summitul UE de săptămâna trecută, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german Friedrich Merz i-au avertizat pe ceilalți lideri că, în pofida acestui aparent acord, Uniunea trebuie să devină mai puțin dependentă de SUA în privința securității.

După reuniune, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că liderii europeni au învățat că o abordare „fermă”, dar „fără escaladare”, este cea mai eficientă strategie în relația cu Donald Trump.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
accident tm
4
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
5
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare (Politico)
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios”
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_80_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Fost comandant militar din NATO: Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță”
Recomandările redacţiei
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face...
vehicule militare fortele terestre romane
Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele...
Ultimele știri
PSD insistă că nu va susține tăierile din administrație fără măsuri de relansare economică: „Cele două nu trebuie separate”
Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cât ar putea crește prețul gazelor de la 1 aprilie, dacă se elimină plafonarea. Tabel cu prețurile estimate
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Benicio del Toro, la un pas să nu joace în One Battle After Another, filmul în care a făcut un super rol: "Au...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...