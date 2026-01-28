Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago

Premierul Slovaciei, Robert Fico, le-a spus liderilor Uniunii Europene, la summitul de săptămâna trecută, că întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump l-a lăsat șocat de „starea psihologică” a liderului american, au declarat cinci diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, relatează Politico.

Robert Fico, unul dintre puținii lideri europeni care susțin frecvent pozițiile lui Trump privind slăbiciunile Europei, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „starea psihologică” a președintelui SUA, potrivit a doi dintre diplomați. Fico ar fi folosit chiar cuvântul „periculos” pentru a descrie modul în care Trump s-a prezentat în timpul întâlnirii față în față de la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida, pe 17 ianuarie.

Discuția dintre Fico și omologii săi europeni a avut loc la Bruxelles, pe 22 ianuarie, la un summit de urgență al UE convocat pentru a aborda relațiile transatlantice, după amenințările lui Trump privind preluarea Groenlandei. Reuniunea a fost folosită de lideri pentru a detensiona situația, după ce președintele american renunțase cu o zi înainte la amenințarea de a impune tarife vamale unor state europene pe acest subiect.

Potrivit diplomaților, premierul slovac nu a făcut aceste afirmații în cadrul discuțiilor oficiale, ci într-o reuniune informală restrânsă, la care au participat doar câțiva lideri și oficiali de rang înalt ai UE. Niciunul dintre diplomații care au vorbit cu Politico nu a fost prezent direct la discuție, dar toți au fost informați ulterior de lideri care au participat.

Casa Albă: „Știri complet false”

Diplomații, proveniți din patru guverne diferite ale UE, precum și un oficial european de rang înalt, au vorbit sub protecția anonimatului. Aceștia au precizat că nu cunosc exact ce anume a spus Trump în timpul întâlnirii care să fi declanșat reacția lui Fico, potrivit sursei citate.

Declarațiile sunt cu atât mai relevante cu cât Fico este considerat unul dintre cei mai pro-Trump politicieni din Europa. După întâlnirea de la Mar-a-Lago, acesta s-a lăudat pe Facebook cu accesul său la președintele american și și-a exprimat sprijinul pentru abordarea Washingtonului privind războiul din Ucraina. Anul trecut, Fico a vorbit la o conferință politică, spunând publicului american că „președintele vostru face Europei un mare serviciu”.

Reprezentanții premierului slovac nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii, notează Politico.

De cealaltă parte, Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a catalogat informațiile drept „știri complet false”, susținând că întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost „pozitivă și productivă”.

Un oficial de rang înalt din administrația SUA, prezent la discuția dintre Trump și Fico, a declarat, sub anonimat, că nu își amintește momente stânjenitoare sau schimburi nepotrivite de replici. Potrivit acestuia, întâlnirea – solicitată chiar de Fico – a fost una normală și plăcută, cu momente relaxate surprinse de fotograful Casei Albe.

Totuși, unul dintre diplomații europeni a afirmat că Fico părea „traumatizat” de întâlnire și l-ar fi descris pe Trump ca fiind „ieșit din minți”, potrivit relatării primite de la un lider direct implicat în discuție.

„Criză profundă”

În privat, îngrijorările lui Fico contrastează puternic cu mesajul public transmis după vizita din Florida. Într-un videoclip postat pe Facebook, premierul slovac a spus că invitația la Mar-a-Lago este un semn de „mare respect și încredere” din partea președintelui american.

Fico a declarat că discuțiile au vizat Ucraina și că ambii lideri împărtășesc opinia potrivit căreia Uniunea Europeană se află într-o „criză profundă”, în cadrul unor „discuții informale și deschise”.

În videoclip, premierul slovac nu a menționat revendicările lui Trump asupra Groenlandei sau operațiunea americană împotriva liderului venezuelean Nicolas Maduro, desfășurată la începutul lunii ianuarie.

Fico a mai afirmat că Washingtonul i-a cerut punctul de vedere deoarece Slovacia „nu este un papagal al Bruxelles-ului”, sugerând că nu repetă automat pozițiile instituțiilor europene.

Chiar și în absența declarațiilor lui Fico, liderii europeni sunt tot mai îngrijorați de „imprevizibilitatea” președintelui american, a declarat un al șaselea diplomat UE, potrivit Politico. Temerile legate de starea de sănătate a lui Trump „devin rapid un subiect tot mai frecvent de discuție la toate nivelurile”, a adăugat un oficial european implicat în negocieri politice la Bruxelles.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a respins în repetate rânduri orice speculații privind probleme cognitive, declarând recent pentru New York Magazine că nu suferă de Alzheimer.

Amenințări și retrageri

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, guvernele europene se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea pozițiilor sale privind războiul din Ucraina, sprijinul aparent pentru politicieni de extremă dreapta, barierele comerciale și rolul SUA în apărarea Europei.

La începutul acestei luni, Trump a amenințat cu impunerea de noi tarife vamale pentru opt țări europene, inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie, acuzându-le că îi blochează planurile de a prelua Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, stat membru UE și NATO. Președintele american nu a exclus nici varianta folosirii forței.

Într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a cerut „negocieri imediate” pentru obținerea Groenlandei, dar a exclus public intervenția militară.

„Probabil nu vom obține nimic decât dacă aș decide să folosesc o forță excesivă, caz în care am fi de neoprit. Dar nu voi face asta, bine?”, a declarat Trump.

Ulterior, acesta a anunțat că a ajuns la un cadru de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și și-a retras amenințările, deși detaliile înțelegerii nu au fost făcute publice.

La summitul UE de săptămâna trecută, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german Friedrich Merz i-au avertizat pe ceilalți lideri că, în pofida acestui aparent acord, Uniunea trebuie să devină mai puțin dependentă de SUA în privința securității.

După reuniune, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că liderii europeni au învățat că o abordare „fermă”, dar „fără escaladare”, este cea mai eficientă strategie în relația cu Donald Trump.

Editor : C.S.