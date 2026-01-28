Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit”

Relația dintre președintele american Donald Trump și extrema dreaptă europeană a fost întotdeauna una dificilă. Naționaliștii europeni au salutat de mult timp impulsul pe care liderul de la Casa Albă l-a dat partidelor lor, chiar dacă doctrina sa „America first” a creat probleme pentru țările lor. Acum, asocierea lor cu Washingtonul se dovedește a fi o povară, întrucât liderul american pune la încercare suveranitatea națională și critică Europa, relatează The New York Times.

În ultimele zile, liderii naționaliști europeni au adoptat o poziție mai fermă împotriva lui Trump după operațiunile militare din Venezuela, amenințările sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez, și discursul incoerent ținut la Davos, în Elveția, care a subliniat disprețul său față de continent.

Nigel Farage, liderul partidului britanic de extremă dreapta Reform UK și aliat de lungă durată al președintelui american, a descris amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda ca fiind un „act foarte ostil”. Giorgia Meloni, prim-ministrul italian de dreapta, considerată în mare măsură prietenoasă cu Trump, a respins afirmația acestuia că soldații europeni au jucat doar un rol minor în Afganistan.

Jordan Bardella, președintele partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională, care și-a exprimat de multă vreme neîncrederea față de liderul american, și-a intensificat criticile săptămâna trecută, descriind poziția celui de-al 47-lea președinte american față de Groenlanda ca fiind „inacceptabilă” și calificând recentele amenințări ale acestuia de a impune tarife vamale Franței drept „șantaj”.

Extrema dreaptă europeană împărtășește în continuare ideile cheie ale lui Trump și ale mișcării sale politice, inclusiv promovarea reducerii imigrației, dorința de a controla strict frontierele și îngrijorarea cu privire la declinul culturii europene.

Administrația Trump a lăudat oficial „partidele patriotice europene”, iar această afinitate ar putea susține în mod discret legăturile dintre liderii de extremă dreapta de pe ambele maluri ale Atlanticului. Însă, în acest moment, asocierea publică cu președintele SUA pare din ce în ce mai mult o acțiune politică riscantă, în special pentru partidele care pun mândria națională și suveranitatea în centrul atenției.

„Indiferent ce cred AfD sau Adunarea Națională despre dispariția civilizației și migrație, ele nu sunt de acord cu anexarea unei mari părți din Europa de către SUA”, a declarat Justin Logan, analist de politică externă la Institutul libertarian Cato din Washington, referindu-se la partidele de extremă dreapta din Germania și Franța.

Acum un an, revenirea lui Trump la putere părea mai degrabă un avantaj pentru naționaliștii europeni decât un dezavantaj.

Administrația Trump s-a prezentat rapid ca un apărător ferm al Alternativei pentru Germania (AfD), un partid de extremă dreapta pe care serviciile de informații germane l-au numit „o organizație extremistă de dreapta dovedită”. Vicepreședintele JD Vance a ținut un discurs la Munchen în februarie anul trecut, îndemnând liderii germani să permită AfD să intre în guvernul federal, fără a menționa niciunul dintre motivele pentru care alte partide l-au respins, cum ar fi utilizarea sloganurilor naziste de către unii membri.

Apoi, Trump și Vance și-au exprimat sprijinul pentru Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, după ce aceasta a fost găsită vinovată de delapidare și i s-a interzis să candideze la funcții publice – o condamnare pe care o contestă în prezent.

Strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată în decembrie, a codificat ceea ce era de mult evident din declarațiile sale publice: Casa Albă a căutat să-și arunce greutatea în spatele partidelor de extremă dreapta de pe întreg continentul.

Acest lucru a fost ca un „impuls” pentru mișcările naționaliste de dreapta din Europa, a declarat Jacob Reynolds, șeful departamentului de politici al MCC Bruxelles, un grup de cercetare care organizează evenimente pentru politicieni europeni de extremă dreapta și care este strâns asociat cu prim-ministrul Viktor Orban al Ungariei, un aliat al lui Trump.

Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu, jignirile lui Trump la adresa suveranității și demnității europene i-au pus pe aliații săi ideologici într-o situație dificilă — mai ales după ce a insistat că trebuie să dețină Groenlanda și a amenințat că va impune mai multe tarife țărilor europene care îi stau în cale, pentru ca apoi să renunțe la aceste ultimatumuri.

„Când aceste lucruri se fac în mod deschis, partidele populiste și patriotice au de suferit”, a spus Reynolds.

Provocarea este cu atât mai mare pentru naționaliștii europeni, deoarece alegătorii lor priveau deja America cu o suspiciune din ce în ce mai mare. Un procent semnificativ dintre alegătorii aliniați cu extrema dreaptă din Marea Britanie, Franța și Germania îl vedeau pe Trump într-o lumină negativă chiar și înainte de ultimele săptămâni, potrivit sondajelor. Doar 15% dintre germani, cea mai mică cifră înregistrată vreodată, consideră acum Statele Unite un partener de încredere, potrivit unui sondaj realizat la începutul lunii ianuarie.

Acum, amenințările lui Trump sunt folosite ca o oportunitate de către centrul politic, care simte că are șansa de a-și înfrânge adversarii politici de dreapta.

Manfred Weber, un politician german de centru-dreapta care conduce cel mai mare partid din Parlamentul European, a declarat într-un discurs săptămâna trecută că parlamentarii de extremă dreapta „trebuie să decidă dacă vor să fie europeni adevărați sau dacă vor să fie o colonie a Washingtonului”.

În acest context, aliații lui Trump de pe întreg continentul au încercat să se distanțeze de el.

În Italia, Meloni – care s-a poziționat de mult timp ca o punte între Europa și Trump – a reacționat în mod neobișnuit de puternic la afirmațiile liderului american de joi trecută, potrivit cărora trupele NATO „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în Afganistan. Ea a subliniat într-o declarație că 53 de soldați italieni au murit și că peste 700 au fost răniți.

„Prietenia necesită respect, o condiție fundamentală pentru a continua să asigurăm solidaritatea care stă la baza alianței atlantice”, a precizat ea într-o declarație.

Alte partide de extremă dreapta care deja se distanțaseră de Trump au mărit acum această distanță. Bardella, în Franța, fusese deja prudent în modul în care vorbea despre președintele american. La începutul anului trecut, el a calificat alegerea lui Trump drept „o veste bună pentru America, dar o veste proastă pentru Franța și Europa”.

După ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei la începutul acestei luni și apoi și-au intensificat prompt amenințările asupra Groenlandei, Bardella a adoptat o poziție și mai fermă. În discursul său de săptămâna trecută, el a afirmat că Europa se află în fața alegerii între a accepta „o formă de vasalizare sub masca parteneriatelor transatlantice” sau a răspunde cu fermitate.

Renaud Labaye, un înalt funcționar din partidul lui Bardella, a declarat într-un interviu: „Suntem suveraniști. Credem că fiecare stat ar trebui să facă ce dorește și să-și apere propriile interese”.

În Franța, președintele american Donald Trump a devenit atât de nepopular încât orice legătură cu el ar putea părea toxică din punct de vedere politic. Eric Ciotti, care conduce un mic partid afiliat Adunării Naționale, a șters două postări de felicitare pe rețelele sociale pe care le-a publicat după alegerea lui Trump. Biroul lui Ciotti nu a răspuns solicitărilor de comentarii, a menționat sursa citată.

Unele partide naționaliste, în special cele care au beneficiat mult timp de asocierea cu Donald Trump și susținătorii săi, au păstrat tăcerea sau au ezitat în privința răspunsului lor.

Robert Fico, prim-ministrul slovac, se afla la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida, în ziua în care liderul american a amenințat că va majora tarifele vamale pentru mai multe țări europene, ca pedeapsă pentru sprijinul acordat Groenlandei. Ulterior, Fico a scris pe rețelele de sociale despre vizita sa, fără a menționa Groenlanda.

În Germania, liderii AfD au avut opinii divergente cu privire la oportunitatea criticării acțiunilor lui Trump în Groenlanda și Venezuela sau prezentarea acestora ca o realiniere necesară a ordinii internaționale.

Beatrix von Storch, una dintre cele mai proeminente transatlantiste din AfD, a respins orice pretenții americane asupra Groenlandei, afirmând la televiziunea publică că teritoriul aparține „în mod clar” Danemarcei. Alice Weidel, unul dintre cei doi lideri ai partidului, a declarat că incursiunea lui Trump în Venezuela a „încălcat o promisiune fundamentală din campania electorală, și anume aceea de a nu se amesteca în treburile altor țări”.

Dar celălalt lider al partidului, Tino Chrupalla, a reacționat mai favorabil la acțiunile lui Trump, spunând că dreptul internațional „trebuie renegociat” și adăugând că „Venezuela aparține sferei de influență a Americii, la fel cum Ucraina aparține sferei de influență a Rusiei”.

Maximilian Krah, un alt legislator AfD, a susținut proprietatea americană asupra Groenlandei într-un articol publicat în The Asia Times. „Statele Unite nu pot permite ca o parte semnificativă din masa continentală nord-americană – cu resurse minerale considerabile – să rămână în afara controlului său”, a scris Krah.

