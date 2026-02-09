Cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa se desfăşoară la Cincu. Generalul Steve Carpenter: „Suntem entuziasmați”

În poligonul de la Cincu, din judeţul Braşov, se desfăşoară zilele acestea cel mai mare exerciţiu multinaţional din Europa, cu artileria Forţelor Terestre ale Statelor Unite. Acţiunea are ca obiectiv testarea planurilor regionale NATO. Poligonul din Cincu, din judeţul Braşov, găzduieşte până vineri, 13 februarie, exerciţiul multinaţional „Dynamic Front 26”.

Acesta se desfăşoară simultan în mai multe state aliate şi este considerat un test major al modului în care forţele NATO pot acţiona coordonat pe flancul estic, într-un scenariu de securitate complex, caracterizat de necesitatea unei reacţii rapide şi integrate.

La tragerile de la Cincu au participat lansatoare HIMARS româneşti şi poloneze, precum şi obuziere autopropulsate dislocate în România în cadrul grupului de luptă multinaţional, după cum a explicat căpitanul american Jugler.

Exercițiu NATO de referință pentru sprijin prin foc

Comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cincu, că Dynamic Front 26 este exerciţiul NATO de referinţă pentru sprijin prin foc şi că participanţii sunt entuziasmaţi de această oportunitate şi de rezultatele obţinute în urma acestei aplicaţii, derulată simultan în mai multe state.



"Acesta este Comandamentul Superior pentru Lovituri Multidomeniu, cartierul general al structurilor de lovituri din întreaga Europă, responsabil cu integrarea şi sincronizarea loviturilor din toate domeniile pentru componenta terestră. Prin toate domeniile, mă refer la aerian, terestru, naval şi spaţial, atât lovituri ofensive, cât şi defensive. Dynamic Front este exerciţiul nostru de referinţă pentru sprijin prin foc. Spun acest lucru deoarece ne permite să repetăm planurile noastre regionale şi să lucrăm la iniţiative aliniate cu Linia de Descurajare a Flancului Estic. În această ediţie a Dynamic Front avem soldaţi din 24 de ţări NATO diferite care se antrenează în cadrul acestui program şi participă la acest exerciţiu. Se antrenează în cinci ţări diferite, în nouă zone de instrucţie şi în multiple posturi de comandă din întreaga Europă. Suntem cu adevărat entuziasmaţi de această oportunitate şi de rezultatele obţinute în urma acestui exerciţiu", a declarat, luni, comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, într-o conferinţă de presă susţinută la Cincu.

De ce sunt importante exercițiile

Potrivit generalului american, exerciţiile precum Dynamic Front sunt importante deoarece, pentru ca complexul integrat de lovituri al NATO să poată devansa inamicul şi să îi creeze dileme "ce generează o experienţă absolut insuportabilă", aliaţii trebuind să se asigure că pot repeta planurile regionale, astfel încât să îşi poată optimiza arhitectura de sprijin prin foc.



"Mai exact, puteţi vedea cum funcţionează complexul integrat de lovituri al NATO, astăzi, în Ucraina şi în alte locuri din lume. Trebuie să fim capabili să interceptăm şi să neutralizăm între 600 şi 1.200 de rachete balistice, rachete de croazieră şi drone de atac unidirecţionale cu rază lungă de acţiune, în timp ce, simultan, identificăm ţinte, menţinem monitorizarea acestora şi le transmitem mai departe, într-un volum de cel puţin 1.500 (...). Aceasta este o sarcină de o amploare foarte mare, dar este critic să o exersăm  această misiune masivă  pentru a ne putea îndeplini misiunea pe timp de război încă de la începutul conflictului", a subliniat Steve Carpenter.

În Poligonul Cincu a fost organizat un exercițiu NATO cu trageri cu muniție reală

În cadrul celui mai mare exerciţiu de artilerie multinaţional, sub comandament american, desfăşurat în Europa, Dynamic Front 26, derulat simultan în mai multe state, luni, în Poligonul Cincu a fost organizat un exerciţiu NATO cu trageri cu muniţie reală.



Exerciţiul de la Cincu a fost organizat de Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 - Europa, alături de aliaţi şi parteneri NATO din Statele Unite, România, Polonia şi Franţa, luni fiind testat modul în care diferite sisteme de artilerie pot coopera.



Generalul Regis Anthonioz, comandantul Brigăzii 2 Blindate, cu statul major la Strasbourg, care desfăşurată o misiune de un an la Cincu, a arătat că artileriştii francezi din Regimentele 1 şi 40 Artilerie au participat la acest exerciţiu major, desfăşurat într-un mediu multinaţional complex.



"Pentru noi, este o etapă crucială, deoarece urmărim această cooperare şi integrare tehnică şi tactică cu aliaţii noştri din cadrul NATO. Este întotdeauna o oportunitate fantastică să ne antrenăm împreună pentru a fi gata să luptăm împreună. Pe parcursul acestui exerciţiu, am avut trupe şi posturi de comandă din mai multe naţiuni şi o implicare puternică din partea noastră pentru a asigura integrarea de la nivel de brigadă până la nivel de corp de armată. De asemenea, am fost prezenţi în teren cu diferite capabilităţi ale Armatei Franceze: tunul CAESAR, pe care l-aţi văzut mai devreme, iar la Capu Midia, Lansatorul Multiple de Rachete (LRU/M270). Franţa demonstrează prin acest exerciţiu, alături de aliaţii săi, capacitatea de a se integra şi de a acţiona eficient în cadrul unei alianţe", a afirmat generalul Anthonioz.

Interoperabilitate pe flancul estic

Generalul francez a subliniat că Dynamic Front permite aliaţilor să îşi consolideze interoperabilitatea pe flancul estic, acesta fiind şi motivul desfăşurării sale pe parcursul unui an în România.



"În timpul acestui exerciţiu, am reuşit să consolidăm coerenţa şi eficienţa lanţului de lovire, atât sub aspectul resurselor umane, cât şi al proceselor de comandă şi control. După cum probabil ştiţi sau înţelegeţi, este crucială această capacitate de a ne antrena şi, în final, de a lupta împreună, dacă va fi necesar. Aici, în România, prin intermediul brigăzii mele, ţara mea confirmă angajamentul pe care îl avem pentru apărarea colectivă a Alianţei în Europa. Elementele de artilerie angajate în acest exerciţiu fac parte, aşa cum am menţionat anterior, din Grupul de Luptă NATO cu Prezenţă Înaintată din România. Vom continua această misiune timp de un an sau doi", a subliniat generalul Regis Anthonioz.



Comandantul Brigăzii 8 Rachete Operativ-Tactice, cunoscută sub numele de 'Brigada HIMARS', colonelul Costel Sorin Bălan, a arătat că Brigada sa a participat la exerciţiul Dynamic Front 26 în calitate de audienţă principală de instruire (primary training audience).



"A fost o oportunitate extraordinară de a lua parte la un exerciţiu multinaţional care a reunit militari din diferite ţări membre NATO şi partenere. Acest an a marcat a zecea ediţie a exerciţiului şi sunt mândru să spun că membrii Brigăzii 8 au participat la fiecare etapă şi ediţie a acestuia. Dynamic Front 26 ne-a oferit o oportunitate excelentă de instruire pentru exersarea, evaluarea şi validarea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor (TTP) în cadrul structurii de lovire, cu scopul de a creşte interoperabilitatea şi de a consolida postura noastră de apărare colectivă. Un obiectiv cheie de instruire pentru noi în cadrul Dynamic Front a fost testarea şi validarea procedurii de legătură de la senzor la trăgaci. Aceasta este concepută pentru a reduce timpul de reacţie şi pentru a spori efectele ţintirii, atât la nivel tactic, cât şi operaţional, permiţând forţelor aliate să acţioneze mai rapid şi mai eficient împreună", a declarat colonelul Costel Sorin Balan.

Platformă de evaluare a capacității de luptă

În acelaşi timp, a arătat colonelul, Dynamic Front 26 a servit drept o platformă excelentă pentru Evaluarea Capacităţii de Luptă (CREVAL) a Brigăzii 8, conform standardelor NATO.



"Sunt foarte mândru să vă informez că, pe parcursul acestui exerciţiu, brigada a obţinut această certificare, iar această realizare este o recompensă binemeritată pentru personalul brigăzii, pentru efortul susţinut, dedicarea şi profesionalismul demonstrate pe o perioadă lungă de timp. Dynamic Front a demonstrat încă o dată nivelul ridicat de profesionalism din cadrul brigăzii, precum şi gradul sporit de interoperabilitate cu aliaţii noştri, elemente care consider că consolidează capacitatea noastră de apărare colectivă", a subliniat colonelul Costel Sorin Balan.



Dynamic Front 26 de la Cincu face parte dintr-o reţea comună în care sunt implicaţi militari din peste 20 de ţări aliate şi include observarea punctelor de tragere şi a impactului muniţiei, dar şi sprijin aerian apropiat (CAS).



Potrivit reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale, în cadrul exerciţiului de luni au fost folosite sisteme HIMARS şi obuziere franceze CAESAR, două sisteme diferite, dar care au fost integrate în acelaşi scenariu.



În cadrul exerciţiului, în mai multe state aliate se derulează activităţi cu trageri reale, iar România are ca rol găzduirea secvenţelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilităţii aliate şi la întărirea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic.

Exersarea planurilor regionale NATO

În ansamblu, întregul exerciţiu urmăreşte aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line - EFDL) şi are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum şi integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic şi spaţial, pentru a contracara capabilităţi de restricţionare a accesului şi control al zonei, susţinute de forţe convenţionale concentrate.



Dynamic Front 26 pune un accent sporit pe comandă şi control, simulare şi integrare multidomeniu, reflectând realităţile conflictelor moderne, în care forţele trebuie să opereze la distanţă, peste graniţe naţionale şi în mai multe domenii, menţinând viteza şi precizia procesului decizional.



Acesta este cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate al artileriei Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa, care se derulează în perioada 26 ianuarie - 13 februarie.



Potrivit MApN, Dynamic Front 26 evidenţiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 - Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operaţii şi în dezvoltarea operaţiilor multidomeniu la scară largă şi marchează ultima ediţie a exerciţiului în actualul format.

