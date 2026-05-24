Live TV

„Gândiţi-vă cât de confuzi sunt rușii”. Lupta europenilor contra destabilizării NATO de către America cea imprevizibilă

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga. Foto: Profimedia
Din articol
Imprevizibila Americă O întrebare pentru summitul de la Ankara

Europa încearcă să se protejeze împotriva lui Trump. Liderii europeni au analizat soluţii la noua problemă a NATO: cum să gestioneze o Americă care poate atât să ancoreze alianţa, cât şi să o zguduie, scrie Politico.

Schimbarea bruscă de poziţie a lui Donald Trump cu privire la desfăşurarea trupelor americane în Polonia a transformat Forumul GLOBSEC de săptămâna aceasta de la Praga într-o previzualizare a modului în care Europa lucrează pentru a menţine NATO funcţional chiar şi atunci când Washingtonul devine o sursă de incertitudine.

„Gândiţi-vă cât de confuzi sunt ruşii”, a glumit ministrul polonez de externe Radosław Sikorski la POLITICO Speakeasy, după ce a fost întrebat cum va putea Varşovia să-şi planifice acţiunile în funcţie de schimbările de poziţie de la Washington, notează News.ro.

Sikorski a calificat episodul cu trupele drept „o neînţelegere”, a spus că „totul este bine când se termină cu bine” şi a minimizat deteriorarea relaţiilor cu Washingtonul, considerând-o „doar un mic incident”.

Însă schimbările de poziţie ale Washingtonului - de la decizia neaşteptată a secretarului apărării Pete Hegseth de a anula o desfăşurare planificată a 4.000 de soldaţi în Polonia, urmată de schimbarea de direcţie a lui Trump din această săptămână într-o postare pe Truth Social - au lăsat multe orgolii rănite la Varşovia.

Mesajele contradictorii ale SUA au contribuit la provocarea unui „şoc politic şi psihologic major” în Polonia, potrivit unei telegrame diplomatice americane obţinute de POLITICO.

Imprevizibila Americă

Lecţia pentru întreaga Europă este că America rămâne crucială pentru apărarea continentului, dar că acum este imprevizibilă. Preşedintele ceh Petr Pavel s-a plâns că problema „nu a fost atât retragerea trupelor, cât lipsa de informaţii”.

Aliaţii „obişnuiau să fie informaţi” cu privire la schimbările de efective şi prezenţa trupelor americane, a spus el, în timp ce schimbările dramatice în ceea ce priveşte desfăşurarea trupelor în Polonia par să fi fost anunţate „fără nicio coordonare cu NATO”.

Chiar şi consilierii preşedintelui polonez Karol Nawrocki, aliniat mişcării MAGA, au fost derutaţi de schimbările rapide. Marcin Przydacz, secretarul de stat al preşedintelui polonez, a calificat comunicarea din partea Washingtonului drept „haotică” şi a subliniat că Polonia este „cea care îndeplineşte criteriul de 5% din PIB”, referindu-se la obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare.

Polonia a urmat modelul de a menţine relaţiile bune cu SUA prin faptul că este unul dintre principalii contribuabili la cheltuielile de apărare ale alianţei, s-a abţinut de la a critica războiul declanşat de Trump împotriva Iranului şi a cumpărat arme americane în valoare de zeci de miliarde de dolari. Dar nici măcar asta nu cumpără loialitatea şi stabilitatea Washingtonului, comentează Politico.

O întrebare pentru summitul de la Ankara

Acest lucru prefigurează o întrebare centrală pentru summitul liderilor NATO din iulie de la Ankara: dacă Europa ar trebui să se alinieze cerinţelor şefului alianţei, Mark Rutte, de a continua să se bazeze pe sistemele de armament americane cruciale sau ar trebui să se orienteze mai mult către propriile capacităţi.

Germania colaborează cu partenerii pentru a construi „o capacitate de apărare nouă şi puternică pentru Europa”, recunoscând în acelaşi timp că Washingtonul se concentrează din ce în ce mai mult asupra Chinei şi a regiunii Indo-Pacific, a declarat ministrul de externe Johann Wadephul.

Dar acest lucru creează şi tensiuni în interiorul Europei, deoarece multe ţări sunt în favoarea achiziţionării rapide de arme americane pentru a descuraja ameninţarea rusă.

Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, a avertizat în privinţa introducerii unei „preferinţe europene” în regulile UE privind achiziţiile de apărare.

„Responsabilitatea mea, în primul rând, este să pun arme în mâinile acestor luptători”, a declarat Jonson sâmbătă. „Uneori acestea pot proveni de la europeni, alteori de la americani sau, în unele cazuri, din Asia”, a adăugat el.

Avertismentul lui Jonson a venit la câteva săptămâni după ce Thomas DiNanno, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului, a efectuat o vizită în Polonia, România şi Estonia. Departamentul de Stat a declarat că întâlnirile sale de la Varşovia cu reprezentanţii industriei americane au inclus discuţii privind „protecţionismul UE în domeniul apărării” şi „Strategia America First privind transferul de arme”.

Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a subliniat, de asemenea, echilibrul dintre echiparea trupelor şi dezvoltarea industriilor locale de apărare. „Localizarea a fost foarte importantă, investiţiile în locuri de muncă la nivel naţional au fost foarte importante”, a declarat ea sâmbătă. Însă Bucureştiul doreşte, de asemenea, să „creeze spaţiul necesar pentru a avansa în angajamentul cu Statele Unite”, a spus ea, adăugând că planul de achiziţii al României include „peste 2 miliarde de dolari” în echipamente americane.

Această necesitate de a echilibra interesele interne cu menţinerea angajamentului faţă de alianţă al unei Americi imprevizibile conduse de Trump va fi probabil o temă cheie la Ankara, conchide Politico.

Citește  și:

Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO

VIDEO Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la războiul cu Iranul, spune Marco Rubio

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
maia sandu sustine un discurs
2
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
3
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
aeronava easyjet
4
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
5
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Shooting Near The White House In Washington Dc, Virginia. - 23 May 2026
Împușcături în apropierea Casei Albe: un tânăr care se credea Iisus Hristos a fost ucis de Serviciul Secret la un punct de control
Viktor Orban
Decăderea lui Viktor Orban și ascensiunea Europei: Începutul unui nou consens european la care nimeni nu se aștepta
Italy, Rome: Pope Leo XIV Celebrates The Holy Mass On Ash Wednesday At The Basilica Of Santa Sabina In Rome
Papa și inteligența artificială: Suveranul pontif se pregătește să-l atace pe Trump, din nou. „Suntem o dorință, nu un algoritm”
Donald Trump face salutul militar
Trump a câștigat bătăliile, dar pierde războiul cu Iranul? Semnele care alimentează temerile Washingtonului
President Trump Holds A Cabinet Meeting At The White House
Trump anunță că oscilează între o înțelegere cu Iranul şi reluarea războiului. „Fie avem un acord bun, fie îi arunc în aer”
Recomandările redacţiei
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune...
Screenshot 2026-05-24 075816
Kievul a fost atacat noaptea trecută de ruși cu drone și rachete...
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la...
Mako Nishimura / membri yakuza
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei...
Ultimele știri
Pericol de accident pe Autostrada A7, după ce 4 vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers
Succes pentru elevii români la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026: trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare
Panică în Poiana Brașov: un urs a intrat într-un hotel. „La 112 i s-a spus că nu este o urgență”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Adrian Rus semnează prelungirea cu Universitatea Craiova? “Azi e ziua decisivă! Avem întâlnirea programată cu...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
Pensiile din iunie ar putea ajunge cu întârziere. În ce zi intră pensia pe card? Cine ia bani în plus?
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...