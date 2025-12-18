Live TV

Cel mai poluat oraș din lume, aflat în Europa, a luat măsuri dure: restricții pentru mașini, adunări în aer liber interzise

srarajevo in ceata
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus miercuri interdicţii în privinţa circulaţiei unor autovehicule şi camioane după ce a fost clasat cel mai poluat oraş din lume în cele două seri precedente, conform clasamentului realizat de compania elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir.

Guvernul de la Sarajevo a impus măsuri după ce calitatea aerului din capitala Bosniei şi Herţegovinei a atins niveluri periculoase ca urmare a ceţii şi a smogului care au învăluit oraşul cu circa 350.000 de locuitori, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Autorităţile au interzis circulaţia în oraş a autovehiculelor şi camioanelor cu un tonaj mai mare de 3,5 tone şi care nu întrunesc standardele stabilite de Uniunea Europeană, precum şi lucrările de construcţie în aer liber. Adunările publice în aer liber au fost de asemenea interzise.

Potrivit experţilor, principalele surse de poluare sunt cele circa 40.000 de locuinţe care folosesc preponderent lemne şi cărbuni pentru a se încălzi pe timp de iarnă, dar şi transportul.

„Doar 500 de locuinţe au primit plite pe gaz graţie ajutoarelor internaţionale”, a spus Anes Podic, de la organizaţia ecologistă Eko Akcija, adăugând că 180.000 de vehicule sunt înregistrate în Sarajevo.

Oraşul, situat într-o vale înconjurată de munţi şi de dealuri, se confruntă de mult timp cu un fenomen cunoscut drept inversiune termică, care împinge aerul mai rece şi poluanţii emişi de vehicule şi combustibilii fosili mai aproape de sol. În combinaţie cu ceaţa, acest fenomen se poate menţine timp de mai multe zile.

Bosnia se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de poluare cu particule fine (PM2.5) din Europa, fenomen la care contribuie arderea combustibilului solid pentru încălzirea locuinţelor, precum şi sectorul transporturilor în proporţie de 50%, respectiv 20%, potrivit Băncii Mondiale.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Bosnia are a cincea mai mai mare rată de mortalitate din cauza poluării atmosferice la nivel global.

Banca Mondială estimează că poluarea atmosferică cu PM 2.5 cauzează 3.300 de decese premature în fiecare an şi duce la pierderea a peste 8% din PIB-ul Bosniei

O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
