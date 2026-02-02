Live TV

accident pin roma
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Foto: Captură video

Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incidentul a avut loc la Forurile Imperiale, în plin centru turistic. Românul a fost transportat la spital, alături de alte două persoane care se aflau și ele în trecere.


Românul se află internat, însă nu este în stare gravă. Potrivit medicilor, a suferit răni la cap și la abdomen. 

Alături de el au mai fost rănite alte două persoane. Este vorba despre un bărbat de 34 de an și o o fată de 17 an.

Incidentul a avut loc într-o zonă foarte frecventată de turiști, la doar câțiva pași de Colosseum. Copacul s-a prăbușit pe o stradă foarte îngustă, făcând aproape imposibil ca victimele să se poată feri de crengile copacului. 

Nu este însă primul incident de acest fel în această zonă. Este deja al 3-lea pin istoric care cade în zona respectivă doar luna aceasta. Acum, autoritățile iau în calcul chiar să taie toți pinii din această zonă.

Strada a fost închisă și se evaluează siguranța copacilor din zonă.

Editor : A.P.

