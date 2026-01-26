Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât costurile să fie diminuate.

„Un palet din ăsta are în jur de o tonă. Costă peste 2.000 de lei cu tot cu transport, 2.000 - 2.000 și. Și un palet din ăsta, cam într-o zi și o noapte, adică avem și mai avem încă un cazan, încă două centrale, de fapt, în partea cealaltă”, spune Mircea Tatu, legumicultor din județul Buzău.

Pentru a menține temperatura de 15 grade Celsius într-un solar de 3.000 de metri pătrați, costurile ajung la 60.000 de lei pe lună.

Ca să aibă mai puțin spațiu de încălzit, unii legumicultori au decis să planteze mai puțin.

„Consumăm undeva la 8 tone de lemne pe lună, ca să încălzim. Așa am diminuat puțin costurile și o să venim pe piață puțin mai târziu, ca să fie și rentabil. Avem ca sursă principală de căldură încălzirea pe centrală, cea pe lemne, iar, suplimentar, încălzim cu calorifere electrice”, spune George Fifere, un alt legumicultor.

Agricultorii își vor recupera banii din prețul legumelor, la primăvară.

„Probabil că nu vor fi foarte scumpe, 1-2 lei față de anul trecut pe kilogram. Roșiile vor fi undeva la prețul de 48-49 lei/kg, ținând cont că anul trecut le-am avut la 47 de lei/kilogram”, mai spune Mircea Tatu.

„E posibil să crească prețul, costurile sunt mai mari”, spune un client.

„Nu se vinde marfa nici așa”, spune, dezamăgită, o producătoare din piață.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia