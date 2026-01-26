Live TV

Video Costuri de zeci de mii de lei pentru încălzirea solariilor, legume mai scumpe în piețe. Cât ar putea costa primele roșii pe tarabe

Data actualizării: Data publicării:
rosii in solar
Credit foto: Guliver/Getty Images

Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât costurile să fie diminuate.

„Un palet din ăsta are în jur de o tonă. Costă peste 2.000 de lei cu tot cu transport, 2.000 - 2.000 și. Și un palet din ăsta, cam într-o zi și o noapte, adică avem și mai avem încă un cazan, încă două centrale, de fapt, în partea cealaltă”, spune Mircea Tatu, legumicultor din județul Buzău.

Pentru a menține temperatura de 15 grade Celsius într-un solar de 3.000 de metri pătrați, costurile ajung la 60.000 de lei pe lună.

Ca să aibă mai puțin spațiu de încălzit, unii legumicultori au decis să planteze mai puțin.

„Consumăm undeva la 8 tone de lemne pe lună, ca să încălzim. Așa am diminuat puțin costurile și o să venim pe piață puțin mai târziu, ca să fie și rentabil. Avem ca sursă principală de căldură încălzirea pe centrală, cea pe lemne, iar, suplimentar, încălzim cu calorifere electrice”, spune George Fifere, un alt legumicultor.

Agricultorii își vor recupera banii din prețul legumelor, la primăvară.

„Probabil că nu vor fi foarte scumpe, 1-2 lei față de anul trecut pe kilogram. Roșiile vor fi undeva la prețul de 48-49 lei/kg, ținând cont că anul trecut le-am avut la 47 de lei/kilogram”, mai spune Mircea Tatu.

„E posibil să crească prețul, costurile sunt mai mari”, spune un client.

„Nu se vinde marfa nici așa”, spune, dezamăgită, o producătoare din piață.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Lista ajutoarelor sociale în 2026. Foto Getty Images
5
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor...
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot Ucraina
Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei
Kiev
Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric
animale zoo ger
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
barbat cu manusi si haine groase in ger
Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Zonele afectate și vremea la București HARTĂ
femeie cazuta pe gheata
Victimele zilelor geroase în București: peste 90 de persoane rănite prin căderi și nouă cazuri de hipotermie
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de...
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Scrisul de mână, în era tehnologiei. Experiment Digi24: câți dintre români mai știu literele caligrafice
Românii fug de iarna din țară și aleg concedii pe plajă, la soare. Care sunt principalele destinații de vacanță, pe început de an
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cum arată o zi din viața fiicei unuia dintre patronii din Premier League. E căsătorită cu un angajat din club
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensii fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat