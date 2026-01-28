Live TV

Imagine cu caracter ilustrativ.

Majorarea taxelor și impozitelor locale va aduce mai puțini bani în bugetul orașelor, sunt de părere tot mai mulți primari din România. O astfel de măsură ar crește numărul celor care nu plătesc, dar și al celor care își înmatriculează mașinile în statele de graniță, cum ar fi cazul locuitorilor din Calafat, de exemplu. Pentru a preveni fenomenul înmatriculărilor în Bulgaria, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, edilul din Calafat propune revenirea la impozitul auto din 2025. Propunerea va fi discutată în ședința de consiliu local de la finalul lunii.

Taxele și impozitele locale au devenit o povară pentru localnicii din Calafat.

„Anul trecut am plătit 320 de lei și acum 680 de lei. Bani cu putere, servicii, salariu destul de mic”, se plânge un localnic.

„Vreo 15 milioane (n. red. 1.500 de lei). De unde să le dau? Din patru milioane (n. red. 400 de lei) și ceva... De unde?!”, întreabă retoric o femeie cu ochii în lacrimi.

„Păi de la un milion jumătate (n. red. 150 de lei) la mașină, am plătit șase acum (n. red. 600 de lei)”, spune altcineva.

„De unde să plătesc totul odată? O să plătesc în rate”, mărturisește un alt localnic care, întrebat dacă l-ar ajuta reducerea despre care vorbește primarul, răspunde: „Păi cu cât e mai puțin, vă dați seama că ne ajută.”

În acest context, primarul vrea să reducă taxele pentru mașini, iar propunerea va fi discutată în ședința de consiliu de la finalul lunii.

„Să rămânem pe partea de impozitare la autoturisme la cota anului 2025. Noi, cei care ne învecinăm cu bulgarii, avem o posibilitate sau o facilitate de a merge mai ușor către ei și să înmatriculăm mașinile la bulgari. Fenomenul acesta s-a mai întâmplat și nu mi-aș dori ca prin mărirea taxelor auto să ne trezim, peste un an de zile, că foarte mulți proprietari de autoturisme vor merge la bulgari”, spune Mihai Corea, primarul orașului Calafat.

Dacă propunerea va fi votată, cei care au plătit deja își vor recupera banii la anul, când vor plăti doar diferența de impozit.

„Dacă anul trecut, UAT Calafat a încasat undeva în jur de 70% taxele și impozitele pe localitate, cu ele așa mărite cum ar trebuie să fie după lege, cred că va scădea rata de încasare undeva la 60%. Partea de încasare din taxe și impozite pentru o primărie nu înseamnă decât un 20, cel mult 25% din bugetul fiscal, pe un an de zile”, adaugă edilul.

Și în municipiul Sfântu Gheorghe, primăria a anunțat reducerea impozitelor majorate la începutul anului, după protestele localnicilor.

