Cel mai sângeros atac din Marea Neagră din ultima perioadă. Rusia a lovit o navă civilă în portul Odesa și a ucis cel puțin 10 persoane

Un atac rusesc cu rachete asupra unei nave care transporta porumb, în apropierea portului Odesa, din sudul Ucrainei, a ucis 10 persoane, au declarat luni oficialii ucraineni, acesta fiind cel mai sângeros atac din cadrul unei escaladări a violenţelor care durează de câteva săptămâni în Marea Neagră, relatează Reuters.

Rusia a lovit duminică nava „Golden Leo” - o navă sub pavilionul Guineei-Bissau, cu echipaj din India şi Siria - cu trei rachete de croazieră, provocând un incendiu, a scris marina ucraineană pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un martor Reuters din Odesa a văzut duminică ridicându-se fum de la o navă aflată în largul coastei, iar Reuters a putut confirma că este vorba de „Golden Leo”.

Un alt atac rus asupra oraşului Odesa, cel mai mare port maritim al Ucrainei, a provocat luni moartea a trei persoane şi rănirea altor trei, a declarat Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare a oraşului. El a precizat că au fost atacate infrastructuri, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat luni că forţele sale au lovit în timpul nopţii rezervoarele de combustibil din portul Odesa, a relatat Interfax.

Operațiune de salvare

O operaţiune de căutare şi salvare în cazul navei a durat toată noaptea, a declarat autoritatea portuară din Ucraina, adăugând că nouă membri ai echipajului şi unul dintre piloţii săi maritimi au fost ucişi. Opt dintre cei 17 membri ai echipajului navei au fost salvaţi, a adăugat aceasta.

„Golden Leo” este deţinută de Ocean Grace Shipping Ltd, cu sediul în Mumbai, potrivit datelor LSEG. Administratorul său, Friends Shipping Co SA, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.

Nu a existat niciun comentariu public imediat din partea Moscovei cu privire la incident.

Atacuri pe o rută crucială pentru transportul maritim

Marea Neagră a fost un punct fierbinte al războiului din Ucraina în lunile care au urmat invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022 asupra vecinului său. Însă, în cadrul unui acord menit să atenueze şocurile globale ale preţurilor şi să permită ambelor ţări să transporte cereale, transportul maritim a fost reluat în mare parte.

Moscova şi Kievul, însă, îşi intensifică acum atacurile în Marea Neagră şi Marea Azov, vizând surse cheie de venituri.

Forţele ucrainene au lovit infrastructura energetică rusă, inclusiv petroliere, în timp ce Rusia îşi intensifică atacurile asupra porturilor ucrainene de adâncime şi asupra navelor de marfă.

Atacurile ruseşti au ucis 28 de persoane în regiunea Odesa în această lună, a declarat luni guvernatorul acesteia.

Atât Rusia, cât şi Ucraina sunt exportatori importanţi de cereale, iar reînnoirea violenţelor pe această rută a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionare.

Ucraina, care în ultimele sezoane a furnizat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu şi aproximativ 11% din exporturile mondiale de porumb, şi-a pierdut aproximativ o treime din capacitatea de a exporta cereale prin porturile sale de la Marea Neagră din cauza atacurilor ruseşti cu rachete şi drone, au afirmat comercianţii şi analiştii.

Atacurile ucrainene au forţat Rusia, cel mai mare exportator mondial de cereale, să limiteze transportul maritim în Marea Azov - o rută pe care se desfăşoară aproximativ un sfert din exporturile sale de cereale, au declarat surse pentru Reuters.

Editor : A.R.