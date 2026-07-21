Miruţă: Incidentul din Marea Neagră arată că războiul e o realitate. „Securitatea României nu se apără prin teorii conspiraţioniste”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirmă că incidentul din Marea Neagră care a implicat nava GAS LISBON este încă un avertisment că războiul de la graniţa României nu este o temă de dezbatere politică, ci o realitate pentru care trebuie să fim pregătiţi. „Securitatea României nu se apără prin sloganuri şi teorii conspiraţioniste”, apreciază ministrul interimar.

„Incidentul din noaptea trecută din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale româneşti, este încă un avertisment că războiul de la graniţa României nu este o temă de dezbatere politică, ci o realitate care ne obligă să fim pregătiţi. Într-un astfel de context, investiţiile în înzestrarea şi organizarea Armatei Române nu sunt un moft şi nici o opţiune, ci o obligaţie faţă de siguranţa cetăţenilor”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Acesta acuză „tot mai des campanii de dezinformare şi fake news care încearcă să convingă oamenii că nu există niciun pericol, că războiul nu ne priveşte sau chiar că Rusia nu este statul agresor în acest conflict”.

„Realitatea este însă încăpăţânată şi se tot aşază în faţa ochilor chiar şi celor care o neagă. La doar câteva zeci de kilometri de graniţele noastre se desfăşoară, de peste patru ani, un război declanşat prin agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. România nu îşi poate permite să îşi construiască politicile de securitate pe iluzii sau pe propaganda celor care încearcă să minimalizeze această ameninţare. Tocmai de aceea merită apreciată reacţia exemplară a instituţiilor statului”, a mai scris ministrul.

Misiune de succes

Acesta a precizat că Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanţa, împreună cu ARSVOM şi celelalte structuri implicate ale MAI, a coordonat rapid operaţiunea de căutare şi salvare după incendiul produs la bordul navei GAS LISBON.

„Misiunea s-a încheiat cu succes: toţi cei 17 membri ai echipajului au fost salvaţi, iar persoanele rănite au fost transportate în siguranţă pentru îngrijiri medicale. Securitatea României nu se apără prin sloganuri şi teorii conspiraţioniste. Se apără prin oameni bine pregătiţi, instituţii care funcţionează, investiţii în apărare şi capacitatea statului de a reacţiona rapid atunci când situaţia o impune”, apreciază ministrul interimar.

Ce s-a întâmplat

Nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat, marţi după-amiază, că nava ar fi fost lovită de două rachete.

Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan şi un echipaj format din 17 persoane.

Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi şi recuperaţi în siguranţă. Trei marinari au fost răniţi, aceştia fiind transportaţi la Spitalul Judeţean Tulcea.

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Editor : Sebastian Eduard