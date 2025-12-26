Live TV

China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor"

Zhong Da 79
Vasul Zhong Da 79 Foto: Militarnyi
Cui folosește această transformare

Recent, Ministerul Apărării din Taiwan a prezentat o camionetă civilă echipată cu un lansator de rachete antitanc AGM-114 Hellfire, un catarg telescopic și senzori optronici. Ideea este de a oferi o capacitate de atac mobilă și greu de detectat pentru a întări apărarea coastelor insulei, dacă este necesar.

Cu toate acestea, China intenționează să facă același lucru... dar nu cu furgonete, ci cu nave civile de marfă. Acest lucru este sugerat de fotografiile făcute în Shanghai, care arată o navă container, Zhong Da 79, echipată cu 60 de celule de lansare verticală containerizate, un radar de supraveghere aeriană, un radar de control al focului de tip 344 și un sistem de arme de apropiere (CIWS), scrie Zone Militaire.

Cu o lungime de 97,5 metri, Zhong Da 79 navighează exclusiv în largul coastelor chineze. Potrivit The Maritime Executive, nava a rămas într-un șantier naval între aprilie și august, înainte de a fi ancorată la un doc cu vedere la râul Huangpu, în apropierea centrului orașului Shanghai.

Această navă a fost echipată cu un sistem numit CSDCS (Containerized Sea Defense Combat System), inspirat de sistemul rus Club-K, care a apărut la începutul anilor 2010. Potrivit site-ului american Interesting Engineering, acesta se potrivește într-un container standard de 6 sau 12 metri și poate transporta până la patru tipuri diferite de rachete.

Cui folosește această transformare

Un astfel de sistem instalat la bordul navelor civile de marfă „complică regulile de angajare, în special pentru Marina SUA, care nu poate ataca legal ținte civile fără o amenințare dovedită. Drept urmare, acestea ar putea fi utilizate pentru un prim atac, similar cu cel de la Pearl Harbor, împotriva țintelor strategice americane”, a scris Interesting Engineering în iunie anul trecut.

Chiar dacă, evident, nu a fost proiectată să reziste la șocuri și nu are performanțe la fel de bune ca o fregată, o navă civilă echipată cu un astfel de sistem ar putea participa la crearea unei zone de interdicție/refuz de acces (A2/AD), de exemplu, prin apărarea aeriană a unui anumit sector sau prin efectuarea de atacuri anti-navă. Iar singura sa protecție ar fi garantată în parte de capacitatea sa de a se integra în traficul maritim civil.

Cu toate acestea, instalarea de celule de lansare verticală containerizate la bordul unei nave civile de marfă pentru a o transforma într-o navă arsenal este un lucru... dar trebuie să aibă și un sistem de management al luptei, care este esențial pentru orice navă militară, deoarece este, într-un anumit sens, „creierul” unei nave militare, integrând toți senzorii, sistemele informatice și efectorii acesteia.

Pe măsură ce continuă să se modernizeze și să se consolideze într-un ritm rapid [are acum 400 de nave de război], componenta navală a Armatei Populare de Eliberare ar putea avea o flotă auxiliară cu costuri reduse, echipând navele civile cu CSDCS, mai ales că aproape 8.000 de nave container navighează sub pavilionul chinez sau al Hong Kongului. În plus, potrivit serviciilor de informații militare americane, aceasta achiziționează deja feriboturi comerciale construite astfel încât să poată fi utilizate în operațiuni amfibii.

 

