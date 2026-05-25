Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize

Lot Franța, Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie 2026) .

Cele mai bune participări ale Franței la Campionatele Mondiale de Fotbal includ câștigarea a două titluri de campioană mondială (în 1998 și 2018) și disputarea altor două finale (în 2006 și 2022).

Deschamps, care va conduce „Les Bleus” pentru ultima oară înainte de a lăsa locul lui Zinedine Zidane, la finalul turneului, i-a convocat pe atacantul Jean-Philippe Mateta (28 de ani, 3 selecţii, două goluri), pentru a compensa absenţa lui Hugo Ekitike, grav accidentat la tendonul lui Ahile, şi pe fundaşul Maxence Lacroix (26 de ani, două selecţii). El traversează Atlanticul fără Lucas Chevalier, care a fost lăsat pe dinafară ca portar de rezervă în favoarea lui Robin Risser. Acesta din urmă a fost ales cel mai bun portar din Ligue 1 și profită de ghinionul lui Lucas Chevalier, care a devenit rezervă la PSG la câteva luni după sosirea sa de la Lille, vara trecută. Chevalier era considerat o mare speranţă a fotbalului francez la începutul sezonului, înainte ca statutul său să fie pus sub semnul întrebării din cauza prestaţiilor slabe şi să fie înlocuit între buturile parizienilor de rusul Matvey Safonov, scrie DigiSport.

În rest, Deschamps a mers pe varianta clasică. În apărare, alături de Lacroix, selecţionerul a apelat la jucătorii obişnuiţi: William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, Jules Kounde, Malo Gusto, Theo Hernandez și Lucas Digne.

În compartimentul median, locurile au fost, de asemenea, foarte disputate. Eduardo Camavinga, care se confruntă cu mari dificultăţi la Real Madrid şi nu a fost niciodată cu adevărat convingător în tricoul albastru, plăteşte preţul şi nu va face parte din lotul care va pleca în America, spre deosebire de cei cinci jucători indiscutabili: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni şi Warren Zaire-Emery.

Atacul va arăta foarte bine cu superstarul şi căpitanul Kylian Mbappe, câştigătorul Balonului de Aur Ousmane Dembele, tânărul talent de la Bayern Munchen Michael Olise, generosul Marcus Thuram, o echipă de tineri talentaţi, Bradley Barcola, Desire Doue, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, şi Mateta.

Conform regulamentului FIFA, Deschamps va avea posibilitatea de a înlocui un jucător în caz de accidentare cu până la 24 de ore înainte de primul meci al echipei Franţei în Grupa I, din 16 iunie împotriva Senegalului, pe stadionul MetLife din East Rutherford (New Jersey). Apoi va întâlni Irakul, în 22 iunie la Philadelphia, urmat de Norvegia, în 26 iunie la Foxborough (Massachusetts).

PORTARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

FUNDAŞI: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Al-Hilal), Theo Hernandez (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern).

MIJLOCAŞI: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).

ATACANŢI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern), Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter).

 

 

