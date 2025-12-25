„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde

Oamenii de știință polonezi au dezvoltat un sistem electromagnetic care poate dezactiva instantaneu dronele ostile, o descoperire care, potrivit cercetătorilor, ar putea transforma modul în care sunt protejate infrastructurile critice și locațiile sensibile.

Sistemul, cunoscut sub numele de STRATUS, a fost creat de o echipă de la Universitatea Tehnică din Gdańsk și utilizează impulsuri electromagnetice puternice pentru a perturba sau distruge componentele electronice ale vehiculelor aeriene fără pilot, scrie TVP World.

Spre deosebire de măsurile convenționale de combatere a dronelor, cum ar fi focurile de armă sau interceptorii explozivi, STRATUS se bazează pe impulsuri electromagnetice scurte, de intensitate mare, care pot neutraliza o dronă aproape instantaneu, fără a provoca explozii fizice. Cercetătorii spun că acest lucru face ca sistemul să fie deosebit de potrivit pentru utilizarea în apropierea infrastructurilor critice, cum ar fi aeroporturile, centralele electrice, porturile, precum și evenimentele publice, unde metodele tradiționale ar putea prezenta riscuri suplimentare.

Inima sistemului este un efector electromagnetic avansat, capabil să genereze impulsuri extrem de puternice, dar precis direcționate. Potrivit echipei de cercetare, principala provocare inginerească nu a fost producerea impulsului în sine, ci controlul tensiunilor și densităților de putere extreme implicate, asigurând în același timp o funcționare sigură.

Cercetătorii au comparat sistemul cu un „scut invizibil”, deoarece acesta dezactivează dronele electronic, în loc să le doboare.

Tehnologia a fost testată cu succes în laborator și în condiții controlate, dar nu a fost încă implementată operațional.

STRATUS a primit o finanțare de peste 21 de milioane de zloți (5 milioane de euro) de la Centrul Național pentru Cercetare și Dezvoltare din Polonia, un organism de stat care finanțează proiecte de inovare.

Foto: Dawid Linkowski/Gdańsk University of Technology

Editor : Sebastian Eduard