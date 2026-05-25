Xi Jinping a criticat vehement „remilitarizarea” Japoniei în cadrul summitului cu Donald Trump

Președintele chinez Xi Jinping a criticat-o aspru pe prim-ministrul japonez Sanae Takaichi pentru „remilitarizarea” țării sale într-o diatribă intensă în timpul summitului său cu Donald Trump, potrivit a șapte persoane familiarizate cu întâlnirea de la Beijing, scrie Financial Times.

Xi a devenit vocal și agitat atunci când a discutat despre Japonia, surprinzând oficialii americani deoarece subiectul nu fusese abordat în discuțiile cu omologii lor chinezi înainte de summit. Mai multe persoane au afirmat că atacul verbal al lui Xi a fost cea mai aprinsă parte a summitului de două zile dintre cei doi lideri.

După ce Xi a criticat-o pe Takaichi și creșterea cheltuielilor de apărare ale Japoniei, Trump a răspuns că Tokyo trebuie să adopte o poziție de securitate mai fermă din cauza amenințării crescânde din partea Coreei de Nord. Nu a fost clar dacă Trump a menționat China — cea mai mare preocupare a Japoniei în materie de securitate — în același context.

Christopher Johnstone, un fost înalt oficial al Casei Albe pentru Japonia, a declarat că „abordarea caustică” a lui Xi față de Japonia și efortul său de a exploata dorința lui Trump de relații stabile între SUA și China nu au făcut decât să confirme eforturile Tokyo-ului de a deveni autonom în materie de securitate.

„Lipsa de autocunoaștere a lui Xi este remarcabilă. Propriile sale acțiuni accelerează apariția unei Japonii mult mai puternice”, a spus Johnstone.

„Retorica anti-Japonia a Chinei nu are susținători dincolo de propriile granițe... Tokyo își consolidează legăturile de securitate cu parteneri din întreaga regiune — inclusiv Australia, Filipine și chiar Coreea de Sud — care sunt cu toții mult mai îngrijorați de o China agresivă decât de o Japonie care se «remilitarizează»”.

Japonia a menționat amenințarea reprezentată de China înaintea celei din partea Coreei de Nord în rapoartele anuale succesive privind apărarea. Începând din 2023, a descris activitățile militare chineze și postura externă a acesteia drept „cea mai mare provocare strategică”. O versiune preliminară a raportului din 2026 se concentrează pe incidentele recente de asertivitate militară sporită din partea Chinei și exprimă „îngrijorare serioasă” cu privire la aprofundarea cooperării militare dintre Beijing și Moscova.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat brusc din noiembrie, când China a reacționat furios la declarația lui Takaichi potrivit căreia un atac chinez asupra Taiwanului ar putea reprezenta o „amenințare existențială” pentru Japonia, care ar justifica desfășurarea forțelor sale militare. Deși nu constituiau o schimbare de politică, remarca lui Takaichi a stârnit condamnarea din partea Chinei.

De atunci, China a menținut un ritm constant de atacuri la adresa Japoniei, combinând retorica cu măsuri concrete, precum restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare cu dublă utilizare. Vineri, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că Japonia și-a majorat cheltuielile militare cu 9,7% în 2025.

„Bugetul de apărare al Japoniei a crescut timp de 14 ani consecutivi, dar forțele de dreapta japoneze continuă să ceară cu insistență creșterea cheltuielilor de apărare”, a adăugat acesta.

„Acest lucru arată încă o dată că masca Japoniei de «țară a păcii» se destramă și că aceasta alunecă spre un neo-militarism.”

China, a doua țară din lume ca mărime a cheltuielilor militare, și-a majorat cheltuielile de apărare anul trecut cu 7,4%, ajungând la 336 de miliarde de dolari — a 31-a creștere anuală consecutivă, a declarat Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Japonia a cheltuit 62 de miliarde de dolari.

În urma comentariilor sale privind Taiwanul, Takaichi nu a primit aproape niciun sprijin public din partea lui Trump sau a înalților oficiali americani — o situație care a creat anxietate la Tokyo înaintea summitului de la Beijing cu privire la ceea ce ar putea spune Trump despre Japonia.

Trump a sunat-o pe Takaichi de la bordul Air Force One, în timpul zborului său de întoarcere la Washington. Însă Casa Albă și guvernul japonez nu au dezvăluit niciun detaliu despre ceea ce i-a spus președintele omologului său japonez.

Referindu-se la summitul cu Xi, un înalt oficial american a declarat că Trump „a subliniat respectul său profund pentru poporul japonez și relația sa personală strânsă cu prim-ministrul Takaichi”.

„Delegația americană le-a reamintit omologilor chinezi despre prezența militară americană semnificativă din Japonia”, a adăugat oficialul.

Tokyo este, de asemenea, îngrijorat cu privire la starea alianței SUA-Japonia, din cauza unor probleme care variază de la modul în care Trump a impus tarife aliaților până la noi îngrijorări că forța de descurajare militară americană împotriva Chinei este diluată din cauza războiului cu Iranul.

FT a raportat sâmbătă că SUA au informat Japonia în această lună că ar trebui să se aștepte la întârzieri semnificative în livrarea a 400 de rachete Tomahawk pe care Tokyo le-a comandat în 2024 pentru a servi ca forță de „contraatac” împotriva Chinei.

Aliații și partenerii sunt, de asemenea, îngrijorați de angajamentul Washingtonului față de Taiwan, după ce Trump a declarat la Beijing că un pachet record de vânzări de arme în valoare de 14 miliarde de dolari pentru Taiwan, aflat în așteptare, era o bună „monedă de schimb” în negocierile cu China.

FT a raportat vineri că China amâna o potențială vizită la Beijing a lui Elbridge Colby, înaltul oficial de politică al Pentagonului, până când SUA vor clarifica dacă vor aproba pachetul de arme pentru Taiwan.

Ambasada Chinei în SUA nu a comentat declarațiile lui Xi, dar a afirmat că „forțele de dreapta” japoneze încearcă să „zdruncine... fundamentul păcii regionale”.

„Japonia ar trebui, în primul rând, să-și revizuiască retorica și acțiunile greșite privind Taiwanul, să-și oprească campania nesăbuită de remilitarizare, să revină pe calea bunelor relații de vecinătate, a prieteniei și a dezvoltării pașnice și să câștige încrederea vecinilor săi asiatici și a lumii prin acțiuni concrete”, a adăugat ambasada.

Biroul prim-ministrului din Japonia a refuzat să comenteze.

