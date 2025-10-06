China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)

Tensiunile dintre Londra și Beijing se amplifică, după ce China a amenințat cu represalii dacă guvernul britanic va include instituții din structura sa de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină. Potrivit The Guardian, oficiali chinezi au transmis avertismentul direct Ministerului de Externe britanic, avertizând că măsura ar afecta relațiile bilaterale. Până acum, doar Rusia și Iran se află pe lista extinsă a schemei de înregistrare a influenței străine (FIRS), dar Londra analizează posibilitatea de a adăuga anumite structuri ale statului chinez, acuzate de activități de interferență în Occident.

Oficiali chinezi au avertizat guvernul britanic că relațiile bilaterale vor fi afectate dacă Londra va include instituții din aparatul său de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină, au declarat pentru The Guardian două surse guvernamentale.

Avertismentul a fost transmis Ministerului de Externe britanic la scurt timp după ce publicația a relatat că guvernul de la Londra ia în considerare o astfel de măsură, menită să limiteze activitățile de lobby și de interferență străină.

Până acum, doar Rusia și Iran au fost incluse în categoria „extinsă” a sistemului de înregistrare a influenței străine (Foreign Influence Registration Scheme – FIRS), introdus în iulie și aplicat integral în această lună. Schema obligă orice persoană sau entitate din Marea Britanie care acționează în numele unui guvern străin să își declare activitatea, în caz contrar riscând până la cinci ani de închisoare.

Potrivit informațiilor The Guardian, miniștrii britanici au discutat posibilitatea de a nu include toată China, ci doar anumite componente ale sistemului politic de la Beijing acuzate de interferență în Occident. Printre acestea s-ar putea număra Ministerul chinez al Securității de Stat (serviciul de informații), Partidul Comunist Chinez (PCC), Departamentul Frontului Unit – considerat brațul de influență internațională al PCC – și Armata de Eliberare a Poporului, forțele armate chineze.

Guvernul britanic a precizat că listele FIRS sunt în permanență evaluate.

Discuțiile au loc pe fondul presiunilor asupra executivului de la Londra, după prăbușirea procesului intentat a doi cetățeni britanici acuzați de spionaj pentru China – un fost asistent parlamentar și un prieten al acestuia.

Procesul lui Christopher Cash, fost consilier al parlamentarilor conservatori Alicia Kearns și Tom Tugendhat, și al lui Christopher Berry, trebuia să înceapă în octombrie, dar Parchetul Coroanei (CPS) a renunțat brusc la acuzații pe 15 septembrie. Cei doi negaseră faptele.

Potrivit The Sunday Times și The Telegraph, decizia ar fi avut legătură cu refuzul guvernului de a califica China drept „dușman” în mărturiile unui oficial din serviciile de securitate, ceea ce ar fi compromis cadrul juridic al acuzațiilor.

Jonathan Powell, consilierul pe securitate națională al premierului Keir Starmer, ar fi condus o reuniune în care s-a stabilit că probele oficiale nu vor descrie Beijingul drept „dușman”, ci o „provocare geostrategică”, conform noii strategii de securitate a guvernului laburist.

CPS a afirmat însă că nu a existat nicio presiune politică în decizia de renunțare la caz.

Între timp, relațiile Londrei cu Beijingul par să se detensioneze. Potrivit surselor The Guardian, un înalt oficial al Ministerului de Externe britanic s-a întâlnit în vară cu președintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, pentru a discuta ridicarea interdicției de acces în Parlament a ambasadorului chinez, în schimbul eliminării sancțiunilor chineze impuse unor parlamentari britanici.

Mai mulți oficiali de rang înalt ai guvernului britanic, printre care Peter Kyle, ministrul Economiei, și Jonathan Powell, consilierul pe securitate națională, au efectuat vizite oficiale în China în ultimele luni.

Premierul Keir Starmer este, de asemenea, așteptat să efectueze o vizită bilaterală la Beijing la începutul anului viitor, în funcție și de calendarul vizitei anunțate de Donald Trump, preconizată pentru începutul lui 2026.

Editor : Ș.A.