Live TV

China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)

Data publicării:
Wang Yi visit to UK
Ministrul britanic de externe David Lammy și ministrul chinez de externe Wang Yi, în timpul unei întâlniri la sediul Ministerului britanic de Externe (FCDO) din Westminster, Londra, pe 13 februarie 2025. Foto: Profimedia.

Tensiunile dintre Londra și Beijing se amplifică, după ce China a amenințat cu represalii dacă guvernul britanic va include instituții din structura sa de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină. Potrivit The Guardian, oficiali chinezi au transmis avertismentul direct Ministerului de Externe britanic, avertizând că măsura ar afecta relațiile bilaterale. Până acum, doar Rusia și Iran se află pe lista extinsă a schemei de înregistrare a influenței străine (FIRS), dar Londra analizează posibilitatea de a adăuga anumite structuri ale statului chinez, acuzate de activități de interferență în Occident.

Oficiali chinezi au avertizat guvernul britanic că relațiile bilaterale vor fi afectate dacă Londra va include instituții din aparatul său de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină, au declarat pentru The Guardian două surse guvernamentale.

Avertismentul a fost transmis Ministerului de Externe britanic la scurt timp după ce publicația a relatat că guvernul de la Londra ia în considerare o astfel de măsură, menită să limiteze activitățile de lobby și de interferență străină.

Până acum, doar Rusia și Iran au fost incluse în categoria „extinsă” a sistemului de înregistrare a influenței străine (Foreign Influence Registration Scheme – FIRS), introdus în iulie și aplicat integral în această lună. Schema obligă orice persoană sau entitate din Marea Britanie care acționează în numele unui guvern străin să își declare activitatea, în caz contrar riscând până la cinci ani de închisoare.

Potrivit informațiilor The Guardian, miniștrii britanici au discutat posibilitatea de a nu include toată China, ci doar anumite componente ale sistemului politic de la Beijing acuzate de interferență în Occident. Printre acestea s-ar putea număra Ministerul chinez al Securității de Stat (serviciul de informații), Partidul Comunist Chinez (PCC), Departamentul Frontului Unit – considerat brațul de influență internațională al PCC – și Armata de Eliberare a Poporului, forțele armate chineze.

Guvernul britanic a precizat că listele FIRS sunt în permanență evaluate.

Discuțiile au loc pe fondul presiunilor asupra executivului de la Londra, după prăbușirea procesului intentat a doi cetățeni britanici acuzați de spionaj pentru China – un fost asistent parlamentar și un prieten al acestuia.

Procesul lui Christopher Cash, fost consilier al parlamentarilor conservatori Alicia Kearns și Tom Tugendhat, și al lui Christopher Berry, trebuia să înceapă în octombrie, dar Parchetul Coroanei (CPS) a renunțat brusc la acuzații pe 15 septembrie. Cei doi negaseră faptele.

Potrivit The Sunday Times și The Telegraph, decizia ar fi avut legătură cu refuzul guvernului de a califica China drept „dușman” în mărturiile unui oficial din serviciile de securitate, ceea ce ar fi compromis cadrul juridic al acuzațiilor.

Jonathan Powell, consilierul pe securitate națională al premierului Keir Starmer, ar fi condus o reuniune în care s-a stabilit că probele oficiale nu vor descrie Beijingul drept „dușman”, ci o „provocare geostrategică”, conform noii strategii de securitate a guvernului laburist.

CPS a afirmat însă că nu a existat nicio presiune politică în decizia de renunțare la caz.

Între timp, relațiile Londrei cu Beijingul par să se detensioneze. Potrivit surselor The Guardian, un înalt oficial al Ministerului de Externe britanic s-a întâlnit în vară cu președintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, pentru a discuta ridicarea interdicției de acces în Parlament a ambasadorului chinez, în schimbul eliminării sancțiunilor chineze impuse unor parlamentari britanici.

Mai mulți oficiali de rang înalt ai guvernului britanic, printre care Peter Kyle, ministrul Economiei, și Jonathan Powell, consilierul pe securitate națională, au efectuat vizite oficiale în China în ultimele luni.

Premierul Keir Starmer este, de asemenea, așteptat să efectueze o vizită bilaterală la Beijing la începutul anului viitor, în funcție și de calendarul vizitei anunțate de Donald Trump, preconizată pentru începutul lui 2026.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Digi Sport
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și...
STOCKHOLM, SWEDEN 20251006Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi are awarded this year's Nobel Prize in Medicine or Physiology. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announce the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 6, 2025.
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători...
Radu Miruță.
Reacția ministrului Economiei după ce Traian Băsescu a spus că „ce se...
ploi
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în...
Ultimele știri
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care statul nu a încasat chirie timp de 18 ani. Explicațiile lui Radu Miruță
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă
Ministerul de Interne anunţă licitaţie pentru cinci drone. La ce ar trebui să fie folosite acestea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
os fractura
Fracturi vindecate în câteva minute: un lipici pentru oase, soluția găsită de cercetătorii chinezi
valuri-Haikou-china
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit zonele de coastă: „Intrați rapid în modul de luptă”
putin da noroc cu xi jinping
China ajută Rusia să lovească noi ţinte critice în Ucraina, acuză un oficial de la Kiev
drona chineza invizibila
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin casă și parterul clădirilor se află la 22 de etaje deasupra solului
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ce conținea sucul CI-CO, băutura copilăriei: gust de citrice și un secret care expira în doar 7 zile
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Gary Oldman, la aproape 30 de ani de când a învins dependența de alcool. „Dacă nu renunțam, azi eram mort ori...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos