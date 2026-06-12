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Oficial european: Beijingul a pregătit sute de soldați ruși pentru utilizarea dronelor

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Soldații ucraineni trag focuri de armă în aer
Unii analiști chinezi au propus luna trecută ideea că crimele din Bucha ar fi fost „o punere în scenă” și dau vina pe ucraineni pentru crimele de război comise de soldații ruși. Foto: Profimedia Images

Un oficial al Uniunii Europene a confirmat vineri că Beijingul a antrenat sute de soldaţi ruşi, în special pentru folosirea dronelor, înainte ca unii dintre ei să fie trimişi pe front în Ucraina, transmite France Presse, citată de Agerpres.

Pregătirea soldaţilor ruşi de către chinezi a fost confirmată de serviciile noastre, a declarat oficialul european, sub rezerva anonimatului.

El a evocat un antrenament în mai multe locuri din China la care au participat sute de soldaţi ruşi, dintre care unii au fost trimişi ulterior în Ucraina.

Potrivit cotidianului german Die Welt, care nu a identificat serviciile de informaţii europene ca fiind la originea acestor dezvăluiri, câteva sute de soldaţi ruşi au participat, la finalul lui 2025, în şase unităţi militare diferite din China, la programe de formare ale armatei populare de eliberare chineze.

Participanţii aveau diverse grade şi proveneau din generaţii diferite. Unii dintre ei erau membri ai Rubicon, unitatea de elită rusă specializată în drone.

La finalul perioadei de pregătire, zeci dintre dintre soldaţii ruşi antrenaţi în China au participat la începutul acestui an la lupte în Ucraina, dintre care unii în posturi de conducere, adaugă Die Welt. 

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Editor : C.A.

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