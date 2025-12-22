Live TV

Chris Rea, celebrul cântăreț și compozitor de rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani

Chris Rea. Foto: Profimedia

Chris Rea, cântărețul și compozitorul britanic printre ale cărui hituri se numără „Driving Home For Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al familiei sale, citat de The Guardian.

Rea a combinat blues, pop, soul și soft rock în 25 de albume de studio, cu hituri precum „The Road to Hell”, extras de pe albumul cu același nume, care a ocupat locul 1 în topurile din Marea Britanie; „Driving Home for Christmas”, un hit sezonier peren; și piese precum „On the Beach” și „Josephine”, care au câștigat popularitate. A vândut peste 30 de milioane de albume.

S-a născut în 1951 în Middlesbrough, dintr-un tată italian și o mamă irlandeză, și a avut șase frați și surori. „Să fii irlandez italian într-o cafenea din Middlesbrough – mi-am început viața ca un outsider”, a spus el mai târziu.

În tinerețe, s-a ocupat de muzică în timp ce lucra în diverse meserii, inclusiv în fabrica de înghețată a tatălui său, și s-a gândit să devină jurnalist. În cele din urmă, la vârsta de 22 de ani, s-a alăturat trupei Magdalene, din care făcuse parte anterior David Coverdale (ulterior membru al trupei Deep Purple). Apoi s-a alăturat unei alte trupe, Beautiful Losers, dar a început o carieră solo când i s-a oferit un contract de înregistrare, lansând primul său single, So Much Love, în 1974.

Primul său succes a venit în Statele Unite, unde piesa sa din 1978, „Fool” (If You Think It's Over), a ajuns pe locul 12 și i-a adus o nominalizare la Grammy pentru cel mai bun artist nou. A încercat să egaleze această realizare timp de câțiva ani, comparând mașinațiile din industrie din această perioadă cu „un mare morman de gunoi clocotitor”. Nu aveam niciun control asupra ei, nu știam ce să fac”, deși albumul Water Sign din 1985 a fost un succes în toată Europa și l-a ajutat să-și schimbe soarta.

Sfârșitul anilor 1980 a fost perioada sa de cel mai mare succes comercial: acceptat în sfârșit în Marea Britanie, în ciuda faptului că adesea se afla în afara tendințelor dominante din muzica pop, albumul Dancing With Strangers din 1987 a dat startul unei serii de șase albume în top 10 în Marea Britanie, două dintre ele ajungând pe locul 1.

Succesul lui Rea în topuri a scăzut oarecum în anii 2000, când, începând cu albumul „Dancing Down the Stony Road” din 2002, Rea s-a îndepărtat de pop și s-a întors la blues-ul Delta care îl inspirase inițial.

În mod adecvat, având în vedere că în cântecele sale se concentra adesea pe mașini și drumuri, Rea era un pasionat de curse auto, care a concurat cu modele Ferrari și Lotus și a participat la Campionatul Britanic de Turisme din 1993. Pentru sezonul de Formula 1 din 1995, s-a alăturat echipei Jordan ca mecanic de pit. „Nu voiam să fac chestii VIP, așa că m-am ocupat de roata din spate dreapta a lui Eddie Irvine”, a spus el.

El susținea Partidul Laburist și, în 2017, a scris o melodie nepublicată în care îl lăuda pe Jeremy Corbyn, intitulată „What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?”.

Rea a suferit o serie de probleme de sănătate de-a lungul vieții. A fost diagnosticat cu cancer pancreatic și, în cele din urmă, i s-a extirpat pancreasul, împreună cu părți din stomac și intestinul subțire, în 2001. Procedura l-a făcut să devină diabetic.

În 2016 a suferit un accident vascular cerebral, pe care l-a descris ca fiind „un moment foarte înfricoșător... Mi-am băgat în cap că percepția mea asupra tonului dispăruse odată cu accidentul vascular cerebral. Și a fost nevoie de multă convingere din partea celor din jur, care mi-au spus că nu e nimic în neregulă cu ceea ce cânt”. În 2017, a leșinat pe scenă în timpul unui concert la Oxford și a fost dus la spital pentru a se recupera.

 

Editor : Marina Constantinoiu

