Live TV

Anchetă în China cu privire la moartea ascunsă a unei fete de şase ani, în timpul unei terapii genice, finanțate cu peste 800.000 $

Data publicării:
Terapie genetică
Cazul scoate la iveală preocupări majore privind etica cercetării medicale în China, după ce moartea copilului a fost ascunsă de autorii studiului științific. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O universitate din China a anunţat duminică deschiderea unei anchete, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora un test de editare genică a dus la moartea unei fete în vârstă de şase ani - o moarte care nu a fost menţionată într-un studiu publicat, relatează AFP.

Moartea acestei fete - anul trecut -, desemnată sub pseudonimul „Mei”, a avut loc la aproximativ o săptămână după ce i s-a făcut o perfuzie intraspinală cu mii de miliarde de vectori virali concepuţi să pătrundă în creier, în scopuri terapeutice, potrivit unei anchete desfăşurate de către Science şi Retraction Watch, scrie News.ro.

Această terapie genică experimentală viza să corecteze o boală genetică rară, responsabilă de o întârziere a dezvoltării cognitive, se arată în acest raport, publicat joi.

Un cercetător în neuroştiinţă, Zilong Qiu, principalul cercetător al proiectului, a publicat apoi, în prestigioasa revistă Nature, un articol despre studii conexe pe animale, în care nu o menţionează nicăieri pe Mei.

Într-o reacţie, Facultatea de Medicină a Universităţii Jiao Tong din Shanghai a anunţat într-un comunicat că „acordă o mare importanţă acestui caz şi a înfiinţat un Grup de lucru care să desfăşoare o anchetă aprofundată cu privire la acest incident”.

„Facultatea de Medicină a acordat mereu o importanţă majoră integrităţii cercetării ştiinţifice şi normelor de cercetare şi se opune în mod ferm desfăşurării de cercetări medicale şi ştiinţifice care încalcă etica”, se arată în comunicat.

„Măsuri dure” vor fi luate în funcţie de concluziile anchetei, anunţă universitatea.

Părinţii lui Mei - care au plătit peste 800.000 de dolari pentru a finanţa experimentul - nu au fost informaţi în mod suficient cu privire la riscuri, se arată în raportul Science şi Retraction Watch.

Prin acest tratament, Zilong Qiu viza prima terapie de editare genică din lume care să ţintească creierul, cu scopul de a rescrie gena mutată din neuroni astfel încât să-i permită să producă o proteină vitală, se arată în raport.

Această moarte - nedivulgată anterior - aplică o nouă lovitură ambiţiilor Chinei de a rivaliza cu Statele Unite în domeniul biomedical, în urma unui scandal, în 2018, în centrul căruia s-a aflat He Jiankui, un biofizician care a creat - în secret - bebeluşi modificaţi genetic.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Viorel scripcariu a o sedinta
3
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Digi Sport
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul nato langa steaguri nationale
O stagiară la NATO a fost arestată pentru spionaj, la cartierul general strategic din Belgia
drona sahed reuters
Parchetul, noi precizări după incidentul cu drona Shahed doborâtă la Padina. Ce urmează în anchetă
Directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe, Michael Kratsios (stânga), însoțit de președintele SUA, Donald Trump (dreapta), și de secretarul Comerțului, Howard Lutnick (al doilea din stânga).
Cum a ajuns AI-ul chinezesc să provoace tensiuni la Casa Albă. Culisele unei dispute din interiorul administrației Trump
donald trump in biroul oval
Trump avertizează China şi Rusia să nu se amestece în războiul Statelor Unite cu Iranul
Xi Jinping şi Donald Trump
Când va merge Xi Jinping în vizită în SUA. Donald Trump a dezvăluit care va fi unul dintre subiectele principale ale summitului
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Cine îl va învinge pe Putin. Istoricul Armand Goșu: „Exact asta...
F-16 avioane
MApN, detalii despre misiunea F-16: Drona a fost interceptată la 12...
sanitas protest
Grevă în sănătate: Sanitas anunță că personalul medical iese marți în...
trump danseaza
SUA: Ultimele 100 de zile până la alegerile de la mijloc de mandat...
Ultimele știri
În urma atacurilor ucrainene, gigantul rus Wildberries a scos de pe site produsele dedicate „Operațiunii militare speciale”
Incendiile fac prăpăd în Europa: 300.000 de persoane, evacuate din Franța și Spania. Pedro Sanchez: „Ne așteaptă ore dificile”
Ce șanse sunt ca Rusia să apeleze la „soluția nucleară” dacă se simte încolțită în Ucraina. Explicațiile istoricului Armand Goșu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras...
Adevărul
Una dintre cele mai profunde traume naționale pentru unguri. Actul care a semănat discordie între români și...
Playtech
Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă
ID4668-INQUAM-PHOTOS-OVIDIU-MICSIK
Avertismentul hidrologilor: Debitul Dunării continuă să scadă, iar pe unele râuri sunt posibile inundații...
Digi Sport
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
Pro FM
Thalia, criticată de fani după ce s-a fotografiat într-un prosop, la 54 de ani: „Nu știe ce să mai facă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat
Newsweek
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Câți bani a câștigat actorul care îi dă voce lui Sid din „Ice Age”: „Mi-am cumpărat două case și am plătit...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...