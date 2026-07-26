Anchetă în China cu privire la moartea ascunsă a unei fete de şase ani, în timpul unei terapii genice, finanțate cu peste 800.000 $

O universitate din China a anunţat duminică deschiderea unei anchete, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora un test de editare genică a dus la moartea unei fete în vârstă de şase ani - o moarte care nu a fost menţionată într-un studiu publicat, relatează AFP.

Moartea acestei fete - anul trecut -, desemnată sub pseudonimul „Mei”, a avut loc la aproximativ o săptămână după ce i s-a făcut o perfuzie intraspinală cu mii de miliarde de vectori virali concepuţi să pătrundă în creier, în scopuri terapeutice, potrivit unei anchete desfăşurate de către Science şi Retraction Watch, scrie News.ro.

Această terapie genică experimentală viza să corecteze o boală genetică rară, responsabilă de o întârziere a dezvoltării cognitive, se arată în acest raport, publicat joi.

Un cercetător în neuroştiinţă, Zilong Qiu, principalul cercetător al proiectului, a publicat apoi, în prestigioasa revistă Nature, un articol despre studii conexe pe animale, în care nu o menţionează nicăieri pe Mei.

Într-o reacţie, Facultatea de Medicină a Universităţii Jiao Tong din Shanghai a anunţat într-un comunicat că „acordă o mare importanţă acestui caz şi a înfiinţat un Grup de lucru care să desfăşoare o anchetă aprofundată cu privire la acest incident”.

„Facultatea de Medicină a acordat mereu o importanţă majoră integrităţii cercetării ştiinţifice şi normelor de cercetare şi se opune în mod ferm desfăşurării de cercetări medicale şi ştiinţifice care încalcă etica”, se arată în comunicat.

„Măsuri dure” vor fi luate în funcţie de concluziile anchetei, anunţă universitatea.

Părinţii lui Mei - care au plătit peste 800.000 de dolari pentru a finanţa experimentul - nu au fost informaţi în mod suficient cu privire la riscuri, se arată în raportul Science şi Retraction Watch.

Prin acest tratament, Zilong Qiu viza prima terapie de editare genică din lume care să ţintească creierul, cu scopul de a rescrie gena mutată din neuroni astfel încât să-i permită să producă o proteină vitală, se arată în raport.

Această moarte - nedivulgată anterior - aplică o nouă lovitură ambiţiilor Chinei de a rivaliza cu Statele Unite în domeniul biomedical, în urma unui scandal, în 2018, în centrul căruia s-a aflat He Jiankui, un biofizician care a creat - în secret - bebeluşi modificaţi genetic.

Editor : Sebastian Eduard