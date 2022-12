Cine sunt câștigătorii principalelor trofee decernate la gala filmului european din 2022

Cel mai bun film - ''Triangle of Sadness'', regia Ruben Ostlund

Cea mai bună comedie - ''The Good Boss'', regia Fernando Leon de Aranoa

Cel mai bun lungmetraj animat - ''No Dogs or Italians Allowed'', regia Alain Ughetto

Cel mai bun regizor - Ruben Ostlund (''Triangle of Sadness'')

Cel mai bun actor - Zlatko Buric (''Triangle of Sadness'')

Cel mai bun scenarist - Ruben Ostlund (''Triangle of Sadness'')

Cel mai bun director de imagine - Kate McCullough (''The Quiet Girl'')

Cel mai bun expert în coafură şi machiaj - Heike Merker (''All Quiet on the Western Front'')