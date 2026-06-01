Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu dezbateri aprinse: „Avem circumstanțe speciale”

Cu mai puțin de 100 de zile până când Islanda votează asupra reluării negocierilor de aderare la UE, insula rămâne profund divizată, ambele tabere abia acum începând să-și mobilizeze campaniile înaintea scrutinului din vară, potrivit Euractiv.

Referendumul național privind aderarea la UE va avea loc pe 29 august, iar cele două tabere politice opuse, de neclintit, nu și-au prezentat încă pe deplin argumentele. Parlamentul islandez a votat joi în favoarea organizării referendumului.

De partea „da”: o coaliție guvernamentală care vede un imperativ geopolitic pentru aderarea la UE, iar de cealaltă parte, campania „nu” vede o pierdere a suveranității și, mai rău, pierderea controlului asupra industriilor agricole și piscicole din Islanda.

Sondajele, la fel ca țara, sunt împărțite. Un sondaj recent publicat în cotidianul Morgunblaðið a constatat o majoritate restrânsă în favoarea continuării negocierilor de aderare la UE, 52% la 48%; în timp ce un sondaj publicat în săptămânalul economic Viðskiptablaðið, care a întrebat dacă Islanda ar trebui să adere la UE, a constatat 54% împotrivă și 46% în favoare.

„Sprijinul public pentru continuarea negocierilor a scăzut de fapt de la anunțul referendumului din martie”, a declarat Maximilian Conrad, profesor care predă integrare europeană și teorie politică la Universitatea din Islanda.

„Alegătorii vor să știe ce conține pachetul de aderare, ce beneficii are Islanda în el.”

Argumente împotriva aderării

Campania „nu” a început rapid, cu o serie de articole de susținere în ziarele prietenoase. Campania „da” a așteptat să se încheie recentele alegeri municipale înainte de a trece la acțiune.

„Nu este în interesul nostru să facem parte din UE”, a declarat pentru Euractiv Guðlaugur Þór Þórðarson, care a fost ministrul de Externe al Islandei între 2017 și 2021.

Formațiunea sa conservatoare Partidul Independenței nu este doar ferm împotriva aderării la UE, ci și împotriva chiar discutării perspectivei aderării.

„Nu este un secret ce înseamnă să fii membru al UE”, spune el, întocmind o listă bine stabilită de domenii în care, potrivit campaniei sale, Islanda ar avea o situație mai proastă. El a susținut că Islanda ar pierde puteri legislative și executive semnificative în urma apartenenței la UE, legislația și instanțele UE având prioritate față de suveranitatea națională.

Potrivit fostului ministru, Islanda se bucură deja de majoritatea avantajelor comerciale ale UE prin acordurile existente, inclusiv un acord bilateral de liber schimb cu China și un acces mai larg prin intermediul acordurilor de Asociație Europeană a Liberului Schimb, cum ar fi cu India.

Þórðarson subliniază în special problema tarifelor vamale, susținând că 80 la sută din acordurile comerciale ale Islandei au „zero tarife vamale în Islanda”, dar spune că „doar 20 sau 25 la sută din acordurile comerciale ale UE au zero tarife vamale”.

Cea mai mare problemă a campaniei „nu” se concentrează pe agricultură și pescuit.

„Suntem foarte stricți în ceea ce privește agricultura tradițională islandeză, ceea ce înseamnă că putem proteja acele câteva mii de locuri de muncă pe care le avem”, a spus Þórðarson.

„Dacă am face parte din UE, toate acestea ar dispărea”, a adăugat el, argumentând că politica comercială a UE nu este concepută pentru politica comercială islandeză și „nu va fi niciodată”.

Campania „da”

Campania „da”, condusă de prim-ministrul social-democrat al Islandei, Kristrún Frostadóttir, și de guvernul său de coaliție tripartit, recunoaște, de asemenea, că agricultura și pescuitul sunt cele mai sensibile subiecte pentru alegători.

„Nu putem ignora faptul că Islanda are circumstanțe speciale și nu putem fi supuși acelorași reguli ca restul UE în ceea ce privește agricultura și importul de animale proaspete”, a declarat Dagbjört Hákonardóttir, un deputat din partea social-democraților care sunt la guvernare, care face parte din Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul islandez.

„În unele cazuri, sunt necesare derogări, iar în alte cazuri, status quo-ul permite o interpretare clară a regulilor.”

Hákonardóttir a subliniat că, în cadrul Politicii Agricole Comune a UE, există reguli speciale pentru țările nordice, care au fost introduse după aderarea Suediei și Finlandei în 1995.

Regulile PAC sunt ajustate pentru regiunile arctice pentru a ține cont de sezoanele scurte de creștere și de iernile lungi și aspre, permit subvenții de stat continue pentru sprijinirea fermierilor și sunt menite să contracareze declinul populației, menținând în același timp securitatea aprovizionării pentru producția internă de alimente.

Campania „da” susține că fermierii islandezi s-ar califica pentru scutiri speciale pentru zona arctică în cadrul Politicii Agricole Comune a UE, în loc să urmeze aceleași reguli ca producătorii din alte părți ale blocului comunitar.

Pescuitul, recunoaște campania „da”, este un alt domeniu foarte sensibil, marcat de o linie roșie.

„UE are multe de învățat de la noi. Avem o zonă de pescuit imensă care, de facto, ar intra sub incidența Politicii Comune în Pescuit a UE , dar noi trebuie să avem ultimul cuvânt în ceea ce privește cantitatea de pește pe care o vom prinde și așa mai departe, nu UE”, a declarat Hákonardóttir.

Negocierile anterioare de aderare

Un vot „da” în august ar redeschide negocierile de aderare la UE suspendate în 2013, după ce discuțiile dintre Islanda și blocul comunitar au stagnat sub un guvern social-democrat anterior.

Hákonardóttir a declarat că orice proces reînnoit va fi abordat ca „un nou început” cu o nouă strategie de negociere.

În ciuda diviziunilor puternice privind apartenența la UE, Islanda rămâne una dintre cele mai puternice democrații din lume și se clasează constant printre cele mai bune țări în ceea ce privește statul de drept și libertățile civile.

Editor : Ș.R.