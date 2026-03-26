Comisia Europeană trimite 150 de tone de ajutor umanitar în Liban: „Acest război trebuie să înceteze”

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană

Comisia Europeană și-a intensificat, săptămâna aceasta, răspunsul umanitar în Liban, livrând aproape 150 de tone de materiale vitale pentru a sprijini persoanele strămutate din cauza deteriorării situației din țară.

„Situația din Liban se înrăutățește pe zi ce trece, afectând milioane de persoane aflate deja în mare dificultate. Prin intermediul podurilor aeriene umanitare ale UE, ne intensificăm eforturile pentru a ajunge rapid la persoanele cele mai vulnerabile. UE va continua să ofere ajutor vital, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri. Stăm cu fermitate alături de poporul libanez în această perioadă dificilă. Acest război trebuie să înceteze”, a declarat Hadja Lahbib, comisar pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, potrivit unui comunicat de preăs al CE.

Pentru livrarea materialelor, Comisia a coordonat trei zboruri în cadrul podului aerian umanitar al UE, transportând articole medicale, de igienă și alimente din stocurile proprii ale UE. La operațiune au participat și parteneri precum agențiile ONU (UNFPA, OMS, UNICEF), Comitetul Internațional al Crucii Roșii, International Health Partners și Medici fără Frontiere. Zborurile au inclus, de asemenea, donații din Belgia, Germania, Irlanda și Italia, printre care peste 13.000 de pături, toate gestionate prin mecanismul de protecție civilă al UE activat de Liban.

Acest sprijin se încadrează în ajutorul umanitar de 100 de milioane EUR anunțat la începutul acestei luni și se adaugă unei livrări recente de peste 75 de tone de materiale esențiale.

Cele mai recente evoluții din Liban au forțat peste un milion de persoane să își părăsească locuințele, agravând nevoile deja acute. Comisia Europeană subliniază că va continua să ofere sprijin ferm persoanelor aflate în dificultate, atât în Liban, cât și în întreaga regiune.

Editor : Ana Petrescu

