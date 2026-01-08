Live TV

Comoara ascunsă a insulei arctice râvnite de Trump: uraniu, aurul, diamantele și rubinele Groenlandei

Greenland
Port din Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
„Nevoie absolută de Groenlanda” Un alt El Dorado la câțiva kilometri de coasta americană

Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Prim-ministrul danez a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”. Fără a le numi explicit, era clar că discursul se referea la Statele Unite, al căror președinte, Donald Trump, nu și-a ascuns niciodată dorința pentru Groenlanda, scrie Il Messaggero.

Marea insulă arctică, aflată oficial sub coroana daneză, se află constant în vizorul magnatului: în timpul acestui al doilea mandat, Trump nu a exclus nici măcar o posibilitate de a o lua cu forța.

În decembrie, l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special pentru Groenlanda.

„Nevoie absolută de Groenlanda”

Iar după capturarea lui Nicolas Maduro, Katie Miller, soția influentului șef adjunct de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, a postat pe rețelele de socializare o imagine a insulei în culorile drapelului american, în care scria „În curând”.

O mișcare care l-a forțat pe ambasadorul Danemarcei la Washington, Jesper Moeller Soerensen, să ceară din nou „respect deplin pentru integritatea teritorială" a țării sale. Și duminică, însuși Trump a revenit asupra subiectului, spunând că Washingtonul „are absolut nevoie” de insulă.

Tensiunile sunt mari. În ultimul an, atât Frederiksen, cât și prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, au respins în mod constant orice amenințare la adresa frontierelor și suveranității lor.

Acest lucru este valabil atât pentru danezii de pe Bătrânul Continent, cât și pentru locuitorii groenlandezi înșiși, care speră la independența față de Copenhaga (de la care au obținut deja o largă autonomie), dar nu doresc anexarea de către SUA. Și după atacul asupra Caracasului, îngrijorarea cu siguranță nu a scăzut, nici în Danemarca, nici în Uniunea Europeană.

Desigur, diferențele sunt evidente. Copenhaga este membră a UE și a NATO și, prin urmare, un aliat al Washingtonului. Dar imprevizibilitatea lui Trump este o îngrijorare pe care nimeni nu o poate ascunde.

Însuși Pier Ferdinando Casini, fost președinte al Camerei Deputaților și al Uniunii Interparlamentare, a recunoscut într-un interviu acordat după raidul din Venezuela că „puținii cetățeni ai îndepărtatei Groenlande ar putea crede că sunt următorii care vor ajunge sub dominația americană”.

Un alt El Dorado la câțiva kilometri de coasta americană

Și în timp ce Venezuela este tentantă pentru petrolul lui Trump și nu numai, Groenlanda este un alt El Dorado la doar câțiva kilometri de coasta americană.

Subsolul său conține zăcăminte de petrol și gaze naturale. Pe lângă hidrocarburi, insula este bogată în uraniu, aur, diamante și rubine.

Groenlanda are un potențial enorm pentru exploatarea pământurilor rare, elemente esențiale pentru industria tehnologică, tranziția energetică, apărare și petrochimie.

Multe companii vizează, de asemenea, molibdenul, nichelul, cobaltul și alte minerale strategice.

Această bogăție enormă este subexploatată din cauza legislației de mediu foarte stricte, a concentrării pe stabilitatea arctică și a condițiilor naturale unice.

Dar acum, odată cu schimbările climatice, exploatarea pare mai ușoară. Și acest lucru este valabil și pentru rutele din jurul Groenlandei.

Rutele polare sunt din ce în ce mai utilizate de nave, inclusiv de cele chinezești și rusești. Și acest lucru este o preocupare considerabilă pentru Statele Unite, care doresc să împiedice insula arctică să devină un teren de vânătoare pentru principalii săi rivali, atât pentru rutele sale de transport maritim, cât și pentru imensele sale resurse.

