Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică. Proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei

Coreea de Nord a lansat duminică un proiectil în mare, în largul coastei sale estice. Ministerul japonez al Apărării a anunțat că acesta pare să fi fost o rachetă balistică. Proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei, potrivit News, care citează Reuters.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a confirmat, la rândul său, lansarea unui proiectil neidentificat. Potrivit postului public japonez NHK, proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Lansarea are loc la o zi după ce autoritățile nord-coreene au respins, printr-un comunicat difuzat de presa de stat, o rezoluție a agenției nucleare a ONU privind programul nuclear al Phenianului.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord a criticat și un exercițiu naval condus de Statele Unite, la care au participat Coreea de Sud și Japonia. Exercițiul s-a desfășurat între 29 august și 10 septembrie, în apropiere de Guam.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat vineri exercițiile militare conduse de SUA pentru tensiunile tot mai grave din Peninsula Coreeană. Ea a declarat că Phenianul nu își va schimba politica de consolidare a arsenalului nuclear.

Editor : A.R.