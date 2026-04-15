Coreea de Nord acuză Japonia de „provocare gravă”, după publicarea unui document oficial calificat drept „logică de gangsteri”

Coreea de Nord a acuzat miercuri Japonia de „provocare gravă”, după ce Tokyo şi-a exprimat opoziţia faţă de programul nuclear al ţării în „Cartea albastră” diplomatică publicată săptămâna trecută.

În această Carte albastră, al cărei scop este de a prezenta poziţiile diplomatice ale Tokyo, Japonia şi-a reiterat opoziţia faţă de posesia de arme nucleare de către Coreea de Nord.

De asemenea, şi-a exprimat neliniştea faţă de trimiterea de trupe şi muniţii de către Coreea de Nord pentru a sprijini efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit AFP, preluată de Reuters.

Dar Phenianul a insistat că nu va abandona niciodată arsenalul său nuclear, numind traiectoria acestuia „ireversibilă” şi promiţând să îşi consolideze capacităţile.

Această poziţie constituie „o provocare gravă care încalcă drepturile suverane, interesele de securitate şi drepturile de dezvoltare ale statului nostru sacru”, a declarat un oficial neidentificat din Ministerul de Externe nord-coreean într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă KCNA.

„Măsurile Coreei de Nord de a-şi consolida capacităţile de apărare” se încadrează „în dreptul la autoapărare”, potrivit comunicatului.

Textul a descris „Cartea albastră” ca fiind „ţesută cu o logică de gangsteri” şi „absurdităţi”.

Japonia și Coreea de Nord nu întreţin relaţii oficiale, iar Phenianul critică în mod regulat Tokyo pentru colonizarea Coreei (1910-1945).

Pe de altă parte, Japonia a retrogradat China, descrisă anterior drept „unul dintre cei mai importanţi parteneri ai Japoniei”, la statutul de „vecin important”, pentru prima dată în zece ani.

Acest lucru marchează oficial o deteriorare a relaţiilor dintre cele două ţări, după ce prim-ministrul naţionalist japonez Sanae Takaichi a lăsat să se înţeleagă că ţara sa ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului pe care Beijingul îl consideră una dintre provinciile sale.

