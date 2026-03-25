Kim Jong Un promite Rusiei un sprijin „de neclintit", în timp ce Donald şi-a exprimat susținerea pentru „prietenul" său, Viktor Orban

Donald Trump Kim Jong Un Vladimir Putin
Măști cu chipurile președintelui rus Vladimir Putin (dreapta), liderului nord-coreean Kim Jong Un (centru) și președintelui american Donald Trump (stânga) sunt expuse, alături de alte produse, într-un magazin de suveniruri de pe stradă din Sankt Petersburg, Rusia. Foto: Profimedia
Trump, sprijin pentru „prietenul” său Orban

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asigurat Rusia de sprijinul „de neclintit” al ţării sale, într-o scrisoare de mulţumire adresată omologului său rus, Vladimir Putin, a relatat miercuri presa de stat de la Phenian, scrie AFP. Și Donald Trump și-a afirmat, încă o dată, sprijinul acordat lui Viktor Orban.

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră şi voinţa noastră de neclintit”, a declarat Kim în scrisoarea trimisă marţi liderului de la Kremlin, a informat miercuri agenţia oficială de presă KCNA.

Cele două ţări au încheiat un acord de apărare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar Phenianul a trimis trupe terestre şi sisteme de armament pentru a sprijini efortul de război rus.

Ţara izolată, săracită şi extrem de vulnerabilă la dezastre naturale, primeşte în schimb ajutor financiar, alimente şi energie, pe lângă tehnologie militară, potrivit analiştilor.

„Astăzi, Republica Populară Democrată Coreeană şi Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două ţări”, a subliniat Kim.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi occidentale estimează că autorităţile de la Phenian au trimis mii de soldaţi în Rusia, în principal în regiunea Kursk, precum şi obuze, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Potrivit Seulului, cel puţin 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi alte mii au fost răniţi în acest conflict.

Moscova şi Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

Marţi, presa de stat de la Minsk a relatat că preşedintele belarus Alexander Lukaşenko urmează să viziteze Coreea de Nord pentru o călătorie de două zile începând de miercuri „pentru a întări cooperarea bilaterală”.

Trump, sprijin pentru „prietenul” său Orban

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat, tot marți, sprijinul pentru „prietenul” său, prim-ministrul ungar Viktor Orban, o figură naţionalistă apropiată de conservatorii americani şi europeni, înaintea alegerilor care vor avea loc luna viitoare în Ungaria, notează AFP.

„Ungaria: VOTAŢI-L PE VIKTOR ORBAN. Este un prieten adevărat, un luptător şi un CÂŞTIGĂTOR şi are sprijinul meu deplin şi necondiţionat pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei”, a scris el pe Truth Social.

Ultraconservatorul Viktor Orban, la putere în Ungaria din 2010, se află într-o poziţie nefavorabilă în sondajele independente pentru alegerile legislative ungare din 12 aprilie, unde candidează pentru al cincilea mandat.

Lăudându-l pe liderul ungar pentru ”lupta sa împotriva imigraţiei ilegale” şi „restaurarea ordinii publice”, preşedintele american a declarat, de asemenea, că Ungaria şi Statele Unite ating „noi culmi de cooperare”.

Viktor Orban face obiectul criticilor din partea Bruxellesului pentru că a redus la tăcere vocile opoziţiei în cadrul sistemului judiciar, mediului academic, presei şi societăţii civile, precum şi pentru atacurile asupra minorităţilor.

