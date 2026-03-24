Kim Jong Un susține că statutul nuclear al Coreei de Nord este ireversibil și amenință Coreea de Sud: „Fără milă, fără ezitare”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că țara sa își va consolida definitiv forțele nucleare și va trata Coreea de Sud ca pe cel mai ostil stat, în cadrul unui discurs ținut în fața parlamentului în care a prezentat prioritățile politice, a relatat marți agenția de presă de stat KCNA, conform Reuters.

Kim Jong Un a afirmat că statutul Phenianului de stat dotat cu arme nucleare este ireversibil și că extinderea unei „forțe de descurajare nucleară în scop de autoapărare” este esențială pentru securitatea națională, stabilitatea regională și dezvoltarea economică.

El a respins ideea că dezarmarea nucleară ar putea fi schimbată pe beneficii economice sau garanții de securitate, afirmând că Coreea de Nord a demonstrat deja că menținerea forțelor nucleare în paralel cu dezvoltarea economică reprezintă alegerea strategică corectă.

„Realitatea mondială actuală, în care demnitatea și drepturile statelor suverane sunt încălcate fără milă prin forță și violență unilaterale, ne arată clar care este adevărata garanție a existenței unui stat și a păcii”, a declarat Kim luni, în discursul său adresat Adunării Populare Supreme, forul legislativ al țării conduse de comuniști, care are doar un rol formal.

Armele nucleare au descurajat războiul și au permis statului să-și concentreze resursele asupra creșterii economice, construcțiilor și nivelului de trai, a adăugat el.

Analiștii din Coreea de Sud au afirmat că aceste declarații constituie o critică indirectă la adresa acțiunii militare a Statelor Unite împotriva Iranului.

„Aceste circumstanțe au întărit argumentul susținut de multă vreme de Phenian, potrivit căruia armele nucleare sunt esențiale pentru a descuraja intervenția externă și pentru a asigura supraviețuirea regimului”, a declarat Yang Moo-jin, profesor la Universitatea de Studii Coreene.

Liderul nord-coreean a acuzat în continuare Statele Unite și aliații acestora că destabilizează regiunea prin desfășurarea de forțe nucleare strategice în apropierea Peninsulei Coreene, dar a afirmat că Phenianul nu se mai consideră o țară amenințată și că dispune de puterea de a amenința alte țări, dacă este necesar.

Mai mult, el a afirmat că Coreea de Sud a fost „recunoscută drept statul cel mai ostil” și a avertizat Seulul că orice încercare de a încălca suveranitatea Coreei de Nord va fi tratată „fără milă, fără ezitare și fără rețineri”.

Aceste declarații reprezintă cel mai recent semn al înăspririi poziției Phenianului față de Seul, de când Kim a renunțat la politica de zeci de ani care viza reunificarea pașnică și a început să redefiniească relațiile cu Sudul ca fiind cele dintre două state ostile.

Analiștii au urmărit cu atenție orice indiciu care să arate că această schimbare a fost codificată în lege. Reportajul mass-mediei de stat nu a oferit detalii suplimentare.

Lim Eul-chul, de la Universitatea Kyungnam, a afirmat că această formulare „privează efectiv Coreea de Sud de orice statut rămas de națiune parteneră” și depășește retorica anterioară menită să izoleze diplomatic Seulul.

În schimb, aceasta a reprezentat o „declarație care neagă însăși legitimitatea Coreei de Sud ca partener”, a spus el.

Președinția sud-coreeană, Casa Albastră, a declarat marți că remarca lui Kim este „nedorită pentru coexistența pașnică”, adăugând că doar dialogul și cooperarea pot asigura securitatea și prosperitatea reciprocă pe Peninsula Coreeană, a raportat agenția de știri Yonhap.

Pe lângă politica de securitate, Kim a prezentat prioritățile economice, îndemnând oficialii să pună în aplicare pe deplin un nou plan de dezvoltare pe cinci ani, axat pe modernizarea industriei, stimularea producției de energie electrică și cărbune, creșterea producției alimentare și extinderea construcției de locuințe la nivel național.

Coreea de Nord este una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o economie supusă unor sancțiuni severe și cu o criză cronică de resurse care a făcut ca o mare parte a populației sale să depindă de rațiile distribuite de stat și de piețele informale, potrivit evaluărilor internaționale.

Sesiunea parlamentară a adoptat amendamente la Constituție și a aprobat legislația care susține noul plan economic pe cinci ani, a informat KCNA.

Legiuitorii au aprobat, de asemenea, bugetul de stat pentru 2026, care majorează cheltuielile pentru apărare la 15,8% din cheltuielile totale, fondurile fiind alocate în mod explicit extinderii capacităților de descurajare nucleară și de luptă, potrivit unui raport bugetar separat publicat în cadrul sesiunii.

Adunarea a ascultat un mesaj de felicitare din partea președintelui rus Vladimir Putin, care a lăudat conducerea lui Kim și s-a angajat să aprofundeze un parteneriat strategic cuprinzător între Moscova și Phenian.

Editor : A.M.G.