Kim Jong Un ordonă întărirea graniței cu Coreea de Sud și cere armatei să se pregătească împotriva „inamicului”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a cerut oficialilor de rang înalt din armată să consolideze unitățile de pe linia frontului și să transforme granița cu Coreea de Sud într-o „fortăreață de nepătruns”, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Phenian și Seul și al deteriorării relațiilor dintre cele două state, potrivit Euronews.

Kim a transmis acest mesaj în cadrul unei reuniuni desfășurate duminică, unde, într-o fotografie publicată de agenția de presă KCNA, apare prezidând întâlnirea alături de ofițeri superiori îmbrăcați în uniforme de ceremonie.

Liderul nord-coreean le-a spus oficialilor militari că va fi făcută o „mare schimbare” pentru a descuraja izbucnirea unui război și că aceștia trebuie să își schimbe „perspectiva asupra principalului inamic”, o referire aparentă la Coreea de Sud.

Kim „a prezentat planuri pentru (...) consolidarea unităților din prima linie și a altor unități-cheie din punct de vedere militar și tehnic, ca decizie importantă pentru descurajarea mai eficientă a războiului”, a transmis KCNA.

Aceste planuri apar într-un moment în care relațiile cu Coreea de Sud se află la un nivel foarte scăzut, iar Phenianul nu a răspuns ofertelor repetate de dialog lansate de Seul.

Reuniunea a avut loc în aceeași zi în care echipa feminină de fotbal a Coreei de Nord a ajuns în Coreea de Sud, prima astfel de vizită din ultimii opt ani, ceea ce a alimentat speranțele unei posibile ușoare detensionări a relațiilor dintre cele două state.

Kim a mai declarat că proiectele de modernizare a armatei „trebuie accelerate pentru a redefini conceptul operațional în toate domeniile”.

Hong Min, analist principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, a afirmat că instrucțiunile lui Kim par să reflecte lecțiile învățate din invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, conflict în care Phenianul a sprijinit Moscova prin trimiterea de trupe.

„Această formulare reflectă conștientizarea războiului cu drone, a atacurilor de precizie, a războiului electronic și a câmpurilor de luptă multidomeniu observate în războiul din Ucraina și în conflictele din Orientul Mijlociu”, a declarat el pentru AFP.

Planurile lui Kim „sugerează, de asemenea, un concept operațional multidomeniu care depășește uscatul, marea și aerul și include domeniile subacvatic, spațial, electronic și cibernetic”.

La începutul acestei luni, Coreea de Nord a eliminat toate referirile la reunificarea cu Sudul din Constituție, subliniind orientarea Phenianului către o politică mai ostilă față de Seul.

Editor : Ș.A.