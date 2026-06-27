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Coreea de Sud reclamă intrarea a mai mult de zece aparate de zbor din Rusia și China în spațiul său de apărare aeriană

Data publicării:
The Black Eagles: Guardians Of The Skies, Gyeonggi-Do, Seongnam-Si, South Korea - 30 May 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Coreea de Sud a anunţat sâmbătă că a ridicat mai multe avioane de vânătoare după intrarea a peste zece aparate militare chineze şi ruseşti în zona de identificare de apărare aeriană, precizând totodată că nu i-au încălcat spaţiul aerian, relatează AFP.

Statul Major Interarme de la Seul a indicat că avioane chineze şi ruseşti au intrat, iar apoi au ieşit din Zona de identificare a apărării aeriene sud-coreene (KADIZ) deasupra Mării Japoniei şi la sud de Peninsula Coreeană, notează Agerpres.

„Armata sud-coreeană a detectat aparate chineze şi ruseşti înaintea intrării lor în zonă şi a desfăşurat avioane de vânătoare ale Forţelor aeriene pentru a contracara orice eventualitate”, a precizat acesta într-un comunicat, fără a furniza alte detalii.

O zonă de identificare a apărării aeriene nu constituie un spaţiu aerian suveran, ci o zonă-tampon în care ţările identifică aeronavele care se apropie din motive de securitate.

Potrivit practicilor internaţionale, avioanele militare ar trebui să notifice ţara respectivă înainte de a pătrunde în această zonă, deşi această procedură nu este obligatorie.

China şi Rusia nu au comentat acest incident pentru moment.

În decembrie, Coreea de Sud şi Japonia criticaseră virulent zborul a nouă aparate militare ruseşti şi chinezeşti în împrejurimile teritoriului lor, ceea ce determinase o desfăşurare de urgenţă a unor avioane de vânătoare.

Beijingul şi Moscova au evocat atunci exerciţii militare comune, care - potrivit Ministerului rus al Apărării - implicaseră „bombardiere strategice”.

Editor : B.E.

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