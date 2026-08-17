Trump, acuzat că slăbește alianțele SUA, după anunțul privind reducerea exercițiilor alături de Coreea de Sud: „China și Rusia observă”

Decizia preşedintelui american Donald Trump de a reduce amploarea exerciţiilor militare comune între SUA şi Coreea de Sud este „stupidă şi incoerentă”, a denunţat, luni, senatorul american Jack Reed, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru forţele armate, relatează France Presse.

„China şi Rusia observă cu câtă uşurinţă preşedintele abandonează aliaţii Americii şi îşi vor aminti de asta data viitoare când ne vor pune la încercare”, şi-a manifestat indignarea el într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Donald Trump a anunţat duminică „reducerea considerabilă” a participării SUA la exerciţiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au debutat câteva ore mai târziu, invocând în special „relaţia sa foarte bună cu Kim Jong-un”, liderul nord-coreean.

Autorităţile sud-coreene au precizat totuşi că manevrele militare comune au început „aşa cum era prevăzut”.

Preşedintele american a menţionat, de asemenea, faptul că Seulul nu a participat la operaţiunile militare americane împotriva Iranului pentru a justifica o reducere a participării SUA.

Potrivit lui Jack Reed, „atunci când preşedintele Trump reduce exerciţiile militare pentru a flata un dictator sau pentru a pedepsi Coreea de Sud pentru refuzul de a se alătura unui război pe care el l-a început, toţi aliaţii noştri - şi adversarii - consideră că angajamentele Americii sunt negociabile”.

„Kim Jong-un a câştigat o victorie de propagandă, iar Coreea de Sud - unul dintre cei mai puternici aliaţi ai noştri - a fost pedepsită din niciun alt motiv decât ego-ul lui Trump”, a adăugat congresmenul democrat, citat de AFP.

Editor : Ș.R.