Live TV

Cotidianul american The New York Times a decis să dea în judecată Pentagonul. Care este motivul demersului în justiție

Data publicării:
Us,Pentagon,In,Washington,Dc,Building,Looking,Down,Aerial,View
Vedere panoramică asupra Pentagonului Foto: Shutterstock
Din articol
Marile instituții media americane au refuzat să accepte condițiile Pentagonului Cum era înainte de acest ordin

Ziarul american The New York Times afirmă că intenționează să dea în judecată Pentagonul, susținând că Departamentul Apărării a încălcat drepturile constituționale ale jurnaliștilor săi prin impunerea unui set de noi restricții privind reportajele despre armată.

Politica Pentagonului „este exact genul de schemă restrictivă asupra libertății de exprimare și a presei pe care Curtea Supremă și Curtea de Apel din Washington au recunoscut-o ca fiind o încălcare a Primului Amendament”, a declarat compania într-un rezumat al dosarului. Procesul va fi intentat joi la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Washington, a declarat The Times.

Pentagonul a impus presei norme respinse de instituţiile din mass-media mainstream, care şi-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării. Acestea au intrat în vigoare în octombrie.

Anunţate în septembrie de secretarul Apărării Pete Hegseth, noile reguli stabilesc limitări stricte privind accesul fizic al jurnaliştilor în sediul Pentagonului şi folosirea surselor, precum şi posibile sancţiuni pentru solicitarea fără autorizaţie prealabilă a unor informaţii de interes public.

Marile instituții media americane au refuzat să accepte condițiile Pentagonului

Marile mass-media americane, în general ostile preşedintelui Donald Trump, au refuzat să accepte aceste condiţii, considerându-le o restrângere a libertăţii de exprimare. Printre aceste mass-media se numără New York Times, Washington Post, Politico, agenţiile Reuters şi Associated Press, posturi de televiziune precum ABC News, CBS News, CNN, NBC News.

Noile reguli au fost respinse şi de postul conservator Fox News, un post favorabil actualului preşedinte şi unde Hegseth a fost comentator înainte ca Trump să-l numească la conducerea Pentagonului. Rămaşi fără acreditări, zeci de jurnalişti ai acestor mass-media au eliberat în octombrie birourile de la Pentagon, unde corespondenţii de presă aveau spaţii permanente de lucru.

În schimb, aproximativ 60 de jurnalişti, toţi din cadrul unor mass-media de orientare conservatoare, şi-au păstrat acreditările la Pentagon, după ce au acceptat noile reguli ale instituţiei. Printre aceste mass-media se numără postul One America News, publicaţia Frontlines, o filială a organizaţiei Turning Point, fondată de activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva preşedintelui Trump, şi alte instituţii online care susţin deschis administraţia acestuia din urmă, precum The Gateway Pundit sau The National Pulse.

Cum era înainte de acest ordin

Timp de peste 50 de ani, jurnaliştii acreditaţi la Pentagon, mulţi dintre ei având propriile birouri în imensa clădire a acestei instituţii, puteau intra în birourile oficialilor de rang înalt pentru a solicita informaţii despre mişcările trupelor sau utilizarea fondurilor, puteau intervieva responsabili militari pe holuri şi solicita actualizări de la purtătorii de cuvânt.

Dar de când Pete Hegseth a preluat funcţia de secretar al Apărării în ianuarie, relaţiile Pentagonului cu presa s-au schimbat radical, această instituţie renunţând la conferinţele de presă săptămânale şi la informările detaliate asupra operaţiunilor militare, cum ar fi de exemplu atacurile recente în Marea Caraibilor asupra unor ambarcaţiuni suspectate că transportau narcotice.

Pete Hegseth deja limitase din luna mai zonele de acces ale jurnaliştilor ce nu erau supuse restricţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate. El a ordonat apoi teste poligraf pentru a-i identifica pe cei responsabili de scurgeri de informaţii şi în cele din urmă a anunţat noile reguli, pe care New York Times (NYT) a decis acum să le atace în instanţă.

În plângerea sa, înaintată unei instanţe din Washington, NYT susţine că guvernul încalcă Primul Amendament al Constituţiei SUA, care garantează cinci libertăţi fundamentale, printre care şi libertatea presei.

Administraţia "încearcă să restrângă capacitatea jurnaliştilor de a face ceea ce ei au făcut dintotdeauna: să pună întrebări angajaţilor guvernamentali şi să obţină informaţii pentru a relata fapte care merg dincolo de declaraţiile oficiale", se mai arată în aceeaşi plângere.

The Times solicită instanței să emită o ordonanță care să împiedice Pentagonul să aplice politica privind presa, împreună cu o declarație conform căreia dispozițiile referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în Primul Amendament sunt ilegale.

Într-o declarație, compania a afirmat că „intenționează să se apere cu fermitate împotriva încălcării acestor drepturi, așa cum a făcut-o de mult timp în fața administrațiilor care se opun controlului și responsabilității”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
isw
3
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
4
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Concluziile anchetei în scandalul Signalgate: Pete Hegseth a riscat siguranța trupelor SUA
Christian Freuding
Criză de încredere între aliați. Pentagonul a întrerupt legătura cu Bundeswehr, spune șeful Armatei germane
pete hegseth
Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate
marco rubio
Miniștrii de Externe ai NATO vor discuta planul de pace pentru Ucraina, fără plan și fără Marco Rubio
vladimir putin
Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News)
Recomandările redacţiei
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la barajul Paltinu.
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la...
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de...
Ultimele știri
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata independentă Ana Ciceală
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Fanatik.ro
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele...
Adevărul
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă...
Playtech
Pensia de urmaș și munca după 65 de ani: câți bani poți încasa fără să pierzi drepturile
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă