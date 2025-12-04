Cotidianul american The New York Times a decis să dea în judecată Pentagonul. Care este motivul demersului în justiție

Ziarul american The New York Times afirmă că intenționează să dea în judecată Pentagonul, susținând că Departamentul Apărării a încălcat drepturile constituționale ale jurnaliștilor săi prin impunerea unui set de noi restricții privind reportajele despre armată.

Politica Pentagonului „este exact genul de schemă restrictivă asupra libertății de exprimare și a presei pe care Curtea Supremă și Curtea de Apel din Washington au recunoscut-o ca fiind o încălcare a Primului Amendament”, a declarat compania într-un rezumat al dosarului. Procesul va fi intentat joi la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Washington, a declarat The Times.

Pentagonul a impus presei norme respinse de instituţiile din mass-media mainstream, care şi-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării. Acestea au intrat în vigoare în octombrie.



Anunţate în septembrie de secretarul Apărării Pete Hegseth, noile reguli stabilesc limitări stricte privind accesul fizic al jurnaliştilor în sediul Pentagonului şi folosirea surselor, precum şi posibile sancţiuni pentru solicitarea fără autorizaţie prealabilă a unor informaţii de interes public.

Marile instituții media americane au refuzat să accepte condițiile Pentagonului

Marile mass-media americane, în general ostile preşedintelui Donald Trump, au refuzat să accepte aceste condiţii, considerându-le o restrângere a libertăţii de exprimare. Printre aceste mass-media se numără New York Times, Washington Post, Politico, agenţiile Reuters şi Associated Press, posturi de televiziune precum ABC News, CBS News, CNN, NBC News.

Noile reguli au fost respinse şi de postul conservator Fox News, un post favorabil actualului preşedinte şi unde Hegseth a fost comentator înainte ca Trump să-l numească la conducerea Pentagonului. Rămaşi fără acreditări, zeci de jurnalişti ai acestor mass-media au eliberat în octombrie birourile de la Pentagon, unde corespondenţii de presă aveau spaţii permanente de lucru.



În schimb, aproximativ 60 de jurnalişti, toţi din cadrul unor mass-media de orientare conservatoare, şi-au păstrat acreditările la Pentagon, după ce au acceptat noile reguli ale instituţiei. Printre aceste mass-media se numără postul One America News, publicaţia Frontlines, o filială a organizaţiei Turning Point, fondată de activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva preşedintelui Trump, şi alte instituţii online care susţin deschis administraţia acestuia din urmă, precum The Gateway Pundit sau The National Pulse.

Cum era înainte de acest ordin

Timp de peste 50 de ani, jurnaliştii acreditaţi la Pentagon, mulţi dintre ei având propriile birouri în imensa clădire a acestei instituţii, puteau intra în birourile oficialilor de rang înalt pentru a solicita informaţii despre mişcările trupelor sau utilizarea fondurilor, puteau intervieva responsabili militari pe holuri şi solicita actualizări de la purtătorii de cuvânt.



Dar de când Pete Hegseth a preluat funcţia de secretar al Apărării în ianuarie, relaţiile Pentagonului cu presa s-au schimbat radical, această instituţie renunţând la conferinţele de presă săptămânale şi la informările detaliate asupra operaţiunilor militare, cum ar fi de exemplu atacurile recente în Marea Caraibilor asupra unor ambarcaţiuni suspectate că transportau narcotice.



Pete Hegseth deja limitase din luna mai zonele de acces ale jurnaliştilor ce nu erau supuse restricţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate. El a ordonat apoi teste poligraf pentru a-i identifica pe cei responsabili de scurgeri de informaţii şi în cele din urmă a anunţat noile reguli, pe care New York Times (NYT) a decis acum să le atace în instanţă.



În plângerea sa, înaintată unei instanţe din Washington, NYT susţine că guvernul încalcă Primul Amendament al Constituţiei SUA, care garantează cinci libertăţi fundamentale, printre care şi libertatea presei.



Administraţia "încearcă să restrângă capacitatea jurnaliştilor de a face ceea ce ei au făcut dintotdeauna: să pună întrebări angajaţilor guvernamentali şi să obţină informaţii pentru a relata fapte care merg dincolo de declaraţiile oficiale", se mai arată în aceeaşi plângere.

The Times solicită instanței să emită o ordonanță care să împiedice Pentagonul să aplice politica privind presa, împreună cu o declarație conform căreia dispozițiile referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în Primul Amendament sunt ilegale.

Într-o declarație, compania a afirmat că „intenționează să se apere cu fermitate împotriva încălcării acestor drepturi, așa cum a făcut-o de mult timp în fața administrațiilor care se opun controlului și responsabilității”.

