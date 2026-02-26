Criză de pământuri rare în SUA: industria aerospațială și semiconductorii, afectați de blocajele Chinei (Reuters)

Deficitul de pământuri rare esențiale pentru industria aerospațială și producția de cipuri din Statele Unite se adâncește, în pofida armistițiului comercial dintre Washington și Beijing, iar unele companii au început deja să oprească temporar producția sau să refuze clienți pentru a-și conserva stocurile. Surse din industrie și oficiali americani au declarat pentru Reuters că livrările de ytriu și scandiu din China, aproape singurul producător global, ajung tot mai greu în SUA, în timp ce prețurile au explodat, iar producătorii de motoare de avion și de cipuri 5G resimt presiunea unei piețe tot mai tensionate. Situația riscă să devină un nou punct sensibil în relația Trump–Xi, în contextul în care accesul la minerale critice este crucial pentru apărare, aviație și tehnologiile de ultimă generație.

Criza vizează în special elemente precum ytriul și scandiul, membri de nișă ai familiei celor 17 pământuri rare, care au roluri discrete, dar esențiale, în tehnologia de apărare, industria aerospațială și producția de semiconductori. Acestea sunt produse aproape în totalitate în China.

Deși Beijingul a permis reluarea multor exporturi de pământuri rare după impunerea restricțiilor din aprilie, transporturile acestor materiale ajung în continuare foarte rar în SUA, în pofida detensionării relațiilor comerciale din octombrie, potrivit datelor vamale chineze.

Această relaxare a tensiunilor comerciale, bazată parțial pe suspendarea de către China a restricțiilor privind exporturile de minerale critice, va fi un subiect central la întâlnirea Trump–Xi programată pentru martie, la Beijing.

Un punct sensibil îl reprezintă ytriul, utilizat în acoperiri speciale care împiedică topirea motoarelor și turbinelor la temperaturi ridicate. Fără aplicarea periodică a acestor acoperiri, motoarele nu pot fi utilizate. Unii producători de acoperiri au început să raționalizeze materialul, potrivit directorilor de companii și traderilor.

Directorii a două companii nord-americane care cumpără ytriu pentru fabricarea acoperirilor au declarat pentru Reuters că au fost nevoiți să suspende temporar producția din cauza deficitului. Una dintre firme a început să refuze clienți mai mici sau din afara țării pentru a conserva stocurile destinate clienților mari, printre care se numără anumiți producători de motoare.

O altă companie din lanțul de aprovizionare cu acoperiri a rămas recent fără material și a încetat să mai vândă produse care conțin oxid de ytriu, potrivit unei surse familiarizate direct cu situația.

Deși deficitul de ytriu și scandiu nu a afectat încă producția de motoare de avion sau de cipuri, un oficial al guvernului SUA a declarat pentru Reuters că unii producători americani se confruntă în prezent cu „deficite” la anumite pământuri rare provenite din China.

China a exportat 17 tone de produse pe bază de ytriu către SUA în cele opt luni de după introducerea controalelor, în aprilie, comparativ cu 333 de tone în cele opt luni anterioare măsurilor.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că administrația Trump este hotărâtă să asigure accesul la minerale critice pentru toate companiile americane.

„Acest lucru include negocierea cu China și monitorizarea respectării acordului dintre președintele Trump și președintele Xi, precum și dezvoltarea unor lanțuri alternative de aprovizionare, acolo unde este necesar.”

Reuters a discutat cu doi oficiali guvernamentali americani, 14 directori și angajați din companii, traderi și analiști din sectoarele aerospațial și al semiconductorilor. Toți au vorbit sub protecția anonimatului, cu excepția analiștilor menționați în articol. Directorii nord-americani nu au dorit să fie nominalizați în contextul discuțiilor publice despre dificultățile interne de producție.

Ministerul Comerțului din China nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Presiune asupra producției

Deși stocurile reduse de ytriu nu au afectat încă producția de motoare, producătorii rămân îngrijorați, a declarat Kevin Michaels, specialist în lanțul de aprovizionare din industria aerospațială.

„Este un aspect care trebuie urmărit și un exemplu concret al modului în care China își folosește influența în domeniul pământurilor rare”, a spus Michaels, director general al firmei americane de consultanță AeroDynamic Advisory.

Producătorii de motoare se confruntă deja cu dificultăți în a satisface cererea de piese de schimb din partea companiilor aeriene și creșterea producției de avioane de către Boeing și Airbus.

Producătorii americani de motoare GE Aerospace, Pratt & Whitney (divizie a RTX) și Honeywell au refuzat să comenteze.

Pe lângă ytriu, producătorii americani de semiconductori rămân fără scandiu, ceea ce pune în pericol producția de cipuri 5G de nouă generație, a declarat Dylan Patel, fondator și CEO al firmei de cercetare SemiAnalysis.

Cu o producție globală de doar câteva zeci de tone pe an, scandiul este utilizat în cantități mici, dar esențiale, în pile de combustie, aliaje speciale de aluminiu pentru industria aerospațială și în procesele avansate de fabricare și ambalare a cipurilor.

Principalii producători americani de semiconductori depind de scandiu pentru realizarea unor componente care „intră practic în fiecare smartphone și stație de bază 5G”, a explicat Patel.

În ultimele luni, companiile americane din domeniu au întâmpinat întârzieri în obținerea noilor licențe de export pentru scandiu din China și au solicitat sprijinul Washingtonului, potrivit a două surse din industrie.

Multe dintre aceste firme obțineau anterior scandiu de la furnizori din țări terțe, a precizat un alt oficial american, însă China cere solicitanților de licențe să declare utilizatorii finali.

„Teza noastră este că industria semiconductorilor este vizată în mod special”, a spus oficialul american.

Asociația Industriei Semiconductorilor din SUA a refuzat să comenteze.

„SUA nu au în prezent nicio producție internă de scandiu și nicio sursă alternativă operațională în afara Chinei”, a declarat Patel, adăugând că stocurile existente ar putea acoperi necesarul pentru luni, nu pentru ani.

