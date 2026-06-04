Pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și al criticilor privind costurile conflictului, Donald Trump a folosit o apariție la Casa Albă pentru a promova proiectul de renovare a Lincoln Memorial Reflecting Pool, susținând chiar că „bazinul nostru este mai mare decât zgârie-norii”, într-o comparație neobișnuită făcută în Biroul Oval, scrie France24. Președintele SUA a adăugat că va fi inaugurată înainte de 4 iulie.

În prima sa apariție publică din ultimele zile, liderul în vârstă de 79 de ani a deschis o ceremonie de semnare a unor ordine executive vorbind despre renovarea Reflecting Pool, proiect care a dus la închiderea uneia dintre cele mai populare atracții turistice din capitala americană, mai spune sursa citată care preia AFP.

„A fost deschis în 1922 și întotdeauna a avut scurgeri”, s-a plâns fostul dezvoltator imobiliar, Donald Trump.

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Mai lipsit de entuziasm decât atunci când vorbea alte dăți despre alte construcții sau renovări, Trump a lăudat „materialul foarte special” folosit la modernizarea bazinului, care urmează să fie redeschis înaintea sărbătorii de 4 iulie, care marchează și 250 de ani de la independența SUA.

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că renovarea bazinului Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln este finalizată, iar acesta urmează să fie umplut cu apă în orice zi, scrie ABC News.

Trump a precizat că lucrările de vopsire a bazinului puțin adânc într-o nuanță închisă, pe care o numește „albastru drapel american”, au fost finalizate miercuri. Administrația a transmis, într-un document depus la instanță, că bazinul va fi umplut cu apă cel târziu până duminică.

Până joi dimineață, în bazin se aflau încă vehicule, iar apa nu fusese introdusă.

Trump a estimat costul lucrărilor la bazin între 1,5 și 2 milioane de dolari, însă documentele arată că au fost atribuite contracte în valoare de cel puțin 14,8 milioane de dolari pentru proiect. În aprilie, președintele american a anunțat lucrările, în timpul unei apariții în Biroul Oval, când a afirmat că a fost inspirat de nemulțumirile unui prieten din Germania, aflat în vizită, care a descris bazinul drept întunecat și dezgustător.

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Secretarul de Interne Doug Burgum pozează cu muncitori la Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln, acoperit cu o suprafață albastră tip bazin, înaintea aniversării de 250 de ani a SUA, 3 iunie 2026, Washington / Profimedia Images

Proiectul Reflecting Pool a fost supus unor critici privind costurile și modul în care a fost atribuit contractul.

Folosind o diagramă intitulată „Bazinul nostru este mai mare decât zgârie-norii”, Trump a comparat dimensiunea acestuia cu înălțimea a trei clădiri celebre, inclusiv Empire State Building din New York.

Martin Luther King Jr.

Trump a făcut referire și la celebrul discurs „I Have a Dream” din 1963, rostit de liderul mișcării pentru drepturi civile Martin Luther King Jr. în National Mall, unde se află și Lincoln Memorial Reflecting Pool.

Fostul prezentator de reality show, Donald Trump, nu a ezitat să se compare cu reverendul Martin Luther King Jr.

„Acolo a ținut Martin Luther King marele lui discurs”, a spus Trump.

„Un milion de oameni, eu am avut același număr de oameni.”

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Președintele SUA, Donald J. Trump, anunță finalizarea bazinului Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln din Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C. / Profimedia Images

Presa americană a interpretat afirmațiile ca o aluzie la discursul său din 6 ianuarie 2021, ținut în National Mall, după care mii de susținători au luat cu asalt Capitoliul SUA pentru a contesta rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020.

„Dacă pui pozele una lângă alta, așa cum am făcut noi, au spus că el a avut 25.000 (de oameni), el a avut un milion”, a declarat Trump, adăugând că mulțimea sa a fost „mai compactă”.

Centrul Constituției SUA a estimat că la discursul „I Have a Dream” au participat aproximativ 250.000 de oameni, în timp ce pentru mitingul din 6 ianuarie nu există estimări oficiale.

Trump a fost criticat frecvent pentru exagerarea cifrelor, inclusiv când a susținut că la inaugurarea sa din 2017 au participat mai mulți oameni decât la inaugurarea lui Barack Obama din 2009.

După discuția despre Reflecting Pool, Trump a semnat ordine executive privind vama SUA și protecția funcționarilor publici.

Ulterior a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre războiul cu Iranul, afirmând că negocierile ar putea produce rezultate „în weekend”.

Președintele SUA, Donald J. Trump, anunță finalizarea bazinului Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln din Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C. / Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu