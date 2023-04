"Cu această mână am ucis copii. Nu lăsam pe nimeni viu". Dezvăluirile sinistre ale unor ruși care pretind că au fost comandanţi Wagner

Doi bărbaţi ruşi care pretind că sunt foşti comandanţi ai Grupului Wagner au declarat unui activist pentru drepturile omului că au ucis copii şi civili în timpul petrecut în Ucraina.

Ei au făcut aceste dezvăluiri în interviuri video cu Gulagu.net, fondatorul unei organizaţii pentru drepturile omului care vizează corupţia şi tortura în Rusia, scrie CNN.

În interviurile video postate online, foştii condamnaţi ruşi Azamat Uldarov şi Alexey Savichev - care au fost graţiaţi prin decrete prezidenţiale ruseşti anul trecut, potrivit Gulagu.net - descriu acţiunile lor în Ucraina.

CNN nu a putut verrifica în mod independent afirmaţiile sau identităţile lor din videoclipuri, dar a obţinut documente ruseşti care arată că au fost eliberaţi în urma graţierii prezidenţiale în septembrie şi august 2022.

Uldarov, care pare să fie beat, detaliază cum a împuşcat şi ucis o fetiţă de 5 sau 6 ani. El a numit-o: "O decizie a conducerii. Nu aveam voie să las pe nimeni în viaţă, pentru că ordinul meu era să omor tot ce îmi stătea în cale".

Potrivit Gulagu.net, mărturiile au fost date fondatorului Vladimir Osechkin în decurs de o săptămână. Acesta a precizat că Uldarov şi Savichev se aflau în Rusia când au vorbit.

"Vreau ca Rusia şi alte naţiuni să cunoască adevărul. Nu vreau război şi vărsare de sânge", a declarat Uldarov, descriind motivaţia sa pentru interviu. "Vedeţi că ţin o ţigară în această mână. Am urmat ordinele cu această mână şi am ucis copii", și-a motivat el dezvăluirile.

Uldarov a declarat că în oraşele Soledar şi Bakhmut, în estul Ucrainei, mercenarii Wagner "au primit ordinul de a anihila pe toată lumea".

"Există un superior peste toţi comandanţii - este Prigozhin, care ne-a spus să nu lăsăm pe nimeni să iasă de acolo şi să anihilăm pe toată lumea", a spus el, făcând referire la fondatorul Wagner, Evgheni Prigozhin. CNN a relatat anterior despre foşti luptători Wagner care au făcut afirmaţii similare.

La un moment dat în interviu, Savichev a descris cum au "primit ordinul de a executa orice bărbat care avea 15 ani sau mai mult" şi cum au primit ordin să "măture" o casă.

"Nu contează dacă există un civil acolo sau nu. Casa trebuie să fie măturată. Nu-mi păsa cine se afla înăuntru. Fie că era o colibă sau o casă, ideea era să mă asigur că nu mai există nicio persoană în viaţă înăuntru. Şi mă puteţi condamna pentru asta. Eu nu voi obiecta. Este dreptul dumneavoastră. Dar şi eu am vrut să trăiesc", a spus el.

Savichev a descris cum au fost ucişi luptătorii Wagner care nu au urmat ordinele.

Întrebat despre oamenii şi conţinutul videoclipului, Prigojin a spus că nu a avut încă "capacitatea tehnică de a viziona întregul videoclip". Prigozhin a împărtăşit aceste întrebări şi răspunsuri dintr-un interviu pe care l-a acordat ziarului online rusesc Mash. Într-un mesaj pe Telegram, el a scris ulterior: "În ceea ce privește execuția copiilor, desigur, nimeni nu împușcă niciodată civili sau copii, absolut nimeni nu are nevoie de asta. Am venit acolo pentru a-i salva de regimul sub care se aflau."

În februarie, CNN a vorbit cu doi foști luptători Wagner care au descris modul în care condamnații Wagner recrutați înaintează în linia frontului. Dezertorii sau cei care refuză ordinele sunt uciși, au spus ei.

„Teroriștii ruși au mărturisit numeroase crime ale copiilor ucraineni în Bahmut și Soledar. Spovedania nu este suficientă. Trebuie să existe o pedeapsă. Dur și corect. Și cu siguranță va fi. Câte crime de genul acesta au mai fost comise?”, a recaționat Andrei Yermak, consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Editor : G.M.