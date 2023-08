Cum e acum Afraa, fetița născută sub ruine după cutremurul din Siria și găsită lângă mama moartă. Povestea ei a emoționat întreaga lume

Când Afraa a fost găsită sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite după cutremurul din Siria în 6 februarie, încă era legată cu cordonul ombilical de mama ei care murise imediat după naștere. Imaginile cu salvarea bebelușului au devenit virale și au emoționat întreaga lume. Azi, Afraa – așa cum a fost numită fetița – are șase luni și este un copil fericit și sănătos, scrie BBC.

Afraa este crescută de unchiul și mătușa ei, împreună cu cei șapte copii ai lor, în orașul sirian Jindayris, nu departe de granița cu Turcia.

Unchiul ei, Khalil al-Sawadi, povestește că Afraa este un copil frumos și că âre zâmbetul mamei lui.

În 6 februarie, un cutremur devastator a zguduit sud-estul Turciei și nordul Siriei. Peste 44.000 de oameni au murit atunci. Imediat după ce seismul a lovit Jindayris, mama fetiței a intrat în travaliu și a născut sub ruinele casei ei. A murit înainte ca salvatorii să o găsească. Bebeluşul a fost singurul membru al familiei care a supravieţuit - tatăl ei, Abu Rudaina, şi cei patru fraţi ai ei au murit, împreună cu mama.

„Am văzut cum casa s-a prăbușit. Soția mea a început să țipe: „Fratele meu, fratele meu. Acoperișul căzuse peste ei. M-a sunat cineva și mi-a spus că au găsit cadavrul unei femei. De îndată ce am ajuns, am început să sap, apoi am auzit o voce. Era bebelușul, încă atașat de mama sa. Eram hotărâți să o salvăm, știam că va fi singura amintire rămasă din familia ei”, își amintește Khalil momentele dramatice.

Un videoclip dramatic cu salvarea a fost distribuit pe rețelele sociale și a devenit viral. Bebelușul a fost dus la spital și a primit inițial numele Aya, care înseamnă miracol în arabă. Doctorul care a îngrijit-o a spus că avea vânătăi și abia respira. După șase luni, acele răni nu mai sunt vizibile.

„Imediat după cutremur a avut niște probleme respiratorii din cauza prafului, dar acum e perfect sănătoasă. Am dus-o la medic și acum starea ei de sănătate este 100% bună”, spune Khalil.

Ultimele șase luni au fost grele. Cât timp Afraa a fost în spital, mii de oameni din întreaga lume s-au oferit să o adopte, așa că Khalil și soția sa Hala au trebuit să demonstreze că sunt cu adevărat rude înainte de a li se permite să aibă grijă de ea.

Hala a trebuit să facă un test ADN și a așteptat „aproape 10 zile” pentru a primi răspunsul. Era atât de mare interesul pentru povestea lui Afraa, încât Khalil și familia lui s-au îngrijorat în timp ce așteptau rezultatele ADN că cineva ar putea încerca să o răpească. Au stat cât de mult au putut la spital și au luat măsuri de precauție suplimentare. „Atât poliția civilă, cât și cea militară ne-au ajutat să o protejăm”, spune el. "Erau o mulțime. Au rămas în camera de lângă Afraa și au vegheat-o zi și noapte."

În cele din urmă, rezultatele ADN au confirmat că Hala era rudă de sânge, iar fetița a fost externată de la spital. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut Khalil și Hala a fost să-i dea un nou nume: Afraa, după mama ei.

„Acum este unul dintre copiii mei”, spune Khalil. „Nu pot să stau prea mult timp departe de ea. Când va crește, îi voi spune ce s-a întâmplat și îi voi arăta pozele mamei, tatălui și fraților ei. I-am îngropat a doua zi într-un sat din apropiere numit Hajj Iskandar, unde Apărarea Civilă a săpat gropi comune".

Hala fusese însărcinată în același timp cu mama lui Afraa și la trei zile după ce s-a născut Afraa, Hala a născut și ea o fetiță. Au numit-o Ataa după o altă mătușă care a murit în cutremur.

Dar casa lor din Jindayris a fost atât de grav avariată încât nu mai puteau locui acolo. "Mi-am pierdut casa și mașina, a fost ca și cum m-am întors la punctul zero. Nici măcar nu îmi permit să-mi trimit copiii la școală" , spune Khalil.

Timp de două luni au locuit într-un cort, într-o tabără. Era „extrem de grea, era foarte cald și aveam doi bebeluși de care să avem grijă”, adaugă bărbatul. Familia a reușit să găsească o casă de închiriat și acum locuiesc acolo, dar se tem că nu vor putea sta mult timp, pentru că „este foarte scump”.

Oamenii s-au oferit să-i ajute să se mute în Emiratele Arabe Unite sau Marea Britanie, dar familia i-a refuzat. „Sincer, eram încă îngrijorat [dacă plec în străinătate] că ar putea să o ia Afraa de lângă noi”, susține Khalil. Orașul său natal a fost unul dintre cele mai afectate de cutremur și mii de familii s-au trezit într-o situație dificilă.

Editor : G.M.