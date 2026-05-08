Cumnatul lui Peter Magyar renunţă la candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei din Ungaria

Marton Mellethei-Barna şi-a retras joi seara candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei în viitorul guvern al Ungariei, în urma criticilor privind legăturile sale de familie cu viitorul prim-ministru Peter Magyar, informează POLITICO.

Avocatul - care este căsătorit cu sora lui Magyar, Anna Ilona Mellethei-Barna - a declarat că se retrage pentru a evita subminarea încrederii publice în tranziţia politică a ţării.

„Pentru a mă asigura că nici cea mai mică umbră nu va plana asupra tranziţiei, m-am consultat cu Peter Magyar şi am convenit că ar servi cel mai bine intereselor ţării şi ale guvernului TISZA” dacă un alt candidat ar prelua rolul, a scris el într-o postare pe Facebook.

Mellethei-Barna a insistat că numirea sa ar fi fost „de necontestat din punct de vedere juridic, politic, moral şi uman”, dar a recunoscut că „legăturile sale familiale şi de prietenie cu prim-ministrul” au devenit o distragere a atenţiei într-un moment politic sensibil, scrie News.ro.

Răzgândirea sa survine la mai puţin de o săptămână după ce Magyar şi-a apărat public decizia de a-l numi pe cumnatul său într-una dintre cele mai puternice funcţii din guvernul maghiar. Calificând competenţa profesională a lui Melléthei-Barna drept „de necontestat”, premierul desemnat a susţinut că îngrijorările legate de nepotism sunt de înţeles, dar gestionabile.

Magyar a mai spus că sora sa - care este judecătoare la Tribunalul Central din Pesta - va demisiona din funcţie „pentru a evita chiar şi aparenţa unei împletiri a puterilor”.

Magyar şi-a dezvăluit prima listă de miniştri la 20 aprilie, la câteva zile după ce l-a învins pe Viktor Orbán în alegerile legislative punând capăt dominaţiei de 16 ani a liderului naţionalist.

După retragerea lui Mellethei-Barna, Magyar a anunţat vineri că a nominalizat-o pe Marta Gorog, decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice de la Universitatea din Szeged, pentru funcţia de ministru al justiţiei. Jurista este preşedintă regională a Baroului din Ungaria şi membră a secţiei Academiei Maghiare de Ştiinţe specializată în chestiuni juridice.

Noul parlament al Ungariei se reuneşte sâmbătă pentru sesiunea inaugurală în cadrul căreia urmează ca Magyar să fie numit oficial în funcţia de prim-ministru.

