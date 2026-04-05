Cutremur puternic în Afganistan: 12 oameni au murit

Douăsprezece persoane au murit în urma unui cutremur resimţit în mai multe regiuni din Afganistan vineri seară, au anunţat sâmbătă Guvernul şi Semiluna Roşie afgană într-un nou bilanţ, informează AFP și Agerpres.

Cutremurul cu magnitudinea 5,8 s-a produs la ora locală 20:42 (16:12 GMT) în nord-estul Afganistanului, la o adâncime de 186,4 km, a indicat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Epicentrul a fost localizat de USGS la 35 de kilometri sud de Jorm, în provincia Badakhshan, dar cutremurul a fost resimţit în numeroase provincii din Afganistan, inclusiv în capitala Kabul, potrivit jurnaliştilor de la AFP.

"Conform primelor informaţii, din păcate, 12 persoane au murit şi alte patru au fost rănite în urma acestui cutremur", a anunţat purtătorul de cuvânt adjunct al Guvernului afgan, Hamdullah Fitrat, pe reţeaua de socializare X.

Acest bilanţ a fost confirmat pentru AFP şi de către purtătorul de cuvânt al Semilunii Roşii afgane, Abdul Qadeem Abrar, care a precizat că decesele au fost înregistrate în provincia Kabul.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, Ministerul afgan al Sănătăţii a precizat că "în zona Gosfand Dara, din provincia Kabul, opt membri ai unei familii au murit în urma cutremurului. Doar un copil de aproximativ doi ani a supravieţuit". Rănit, acesta a fost internat în spital.

Afganistanul este frecvent afectat de cutremure, în special de-a lungul lanţului muntos Hindukuş, situat în apropierea punctului de joncţiune dintre plăcile tectonice eurasiatică şi indiană.

În august 2025, un cutremur cu magnitudinea 6, cel mai devastator din istoria recentă a ţării, a lovit provinciile estice Kunar, Laghman şi Nangarhar, ucigând peste 2.200 de persoane şi rănind aproape 4.000, potrivit autorităţilor talibane afgane.

În luna noiembrie a acelaşi an, un cutremur cu magnitudinea 6,3 a ucis cel puţin 27 de persoane în nordul ţării.

În 2023, un cutremur puternic care s-a produs în Herat, un oraş din vestul ţării, situat lângă graniţa cu Iranul, a ucis peste 1.500 de persoane.

Lipsa infrastructurii şi a reţelelor de telecomunicaţii din regiunile montane ale Afganistanului a încetinit în trecut operaţiunile de salvare.

