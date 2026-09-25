„Dacă nu-ți permiți benzină de 10 euro, folosești transportul public”. Declarațiile unui parlamentar au stârnit scandal în Grecia

Declarațiile unui deputat grec, Spyros Koulkoudinas, referitoare la scumpirea carburanților, au provocat un scandal uriaș în Grecia. Parlamentarul a spus că oamenii care nu-și permit sau nu vor să dea 10 euro pe benzină pot folosi transportul public.

Vorbind la canalul de televiziune al Parlamentului, Koulkoudinas a invocat traficul de pe străzile Atenei pentru a argumenta că economia greacă rezistă și că, în ciuda scumpirilor de la benzinării, traficul rutier e la fel de aglomerat, relatează publicația Kathimerini.

„Traficul de pe șosele este un indicator. Există vreo statistică care să arate că, din cauză că a crescut prețul benzinei, a scăzut traficul? Niciun indicator”, a spus el inițial.

„Când cineva nu mai face față, folosește transportul în comun, să știți. Dacă nu-ți permiți să plătești 10 euro pe combustibil ca să mergi și să te întorci de la muncă, folosești transportul public, care a fost puternic modernizat în ultimii ani, dar nu a înregistrat o creștere a utilizării. Aceasta nu este o scuză, spun doar ce se întâmplă în realitate”, a declarat deputatul.

După ce declarațiile sale au stârnit revoltă și un val de critici din partea altor politicieni, Koulkoudinas a vorbit despre o „tentativă de distorsionare” a declarațiilor sale și a susținut că „anumite canale media au ales să izoleze fraze individuale” pentru a construi o „narativă complet falsă”.

„Cu surprindere și dezamăgire, am urmărit în ultimele ore cum anumite canale media s-au angajat într-un efort conștient de a distorsiona ceea ce am declarat în recentul meu interviu televizat.

În timpul intervenției mele, am dezvoltat un argument cuprinzător privind natura specifică a măsurilor de sprijin guvernamental pentru cetățeni, precum și privind reziliența economiei grecești în fața presiunilor internaționale. În acest context, am citat ca element indicativ al acestei reziliențe faptul că, în ciuda creșterii prețului combustibilului, indicatorii oficiali nu înregistrează o scădere a traficului rutier.

Am subliniat chiar cu o claritate absolută că guvernul și prim-ministrul însuși vor ridica imediat această problemă în fața organismelor competente ale Uniunii Europene, cu scopul de a solicita și de a obține spațiul fiscal necesar care va permite măsuri suplimentare de relaxare”, a scris el într-un comunicat.

Reprezentanții partidelor de opoziție au criticat aspru declarațiile lui Koulkoudinas.

„Tocmai am auzit varianta modernă a expresiei «dacă nu au pâine, să mănânce cozonac»”, a declarat purtătoarea de cuvânt adjunctă a formațiunii ELAS, Anna Papadopoulou.

„Un deputat al Noii Democrații ne-a spus că oamenii au bani pentru că străzile sunt pline de mașini, în loc să ia transportul public. În loc să ofere o soluție la scumpiri, ei îi certă pe cetățenii care nu își pot permite costul combustibilului. Nu este doar o provocare. Este cinism și aroganță”, a mai spus ea.

Editor : M.B.