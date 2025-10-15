Datoria publică globală ar putea ajunge la 100% din PIB până în 2029: cel mai ridicat nivel de după Al Doilea Război Mondial

Fondul Monetar Internațional avertizează că datoria publică globală este pe cale să atingă 100% din produsul intern brut până în 2029, cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial. În raportul Fiscal Monitor, instituția arată că datoriile guvernelor au crescut mai repede decât se anticipa înainte de pandemia de Covid-19 și cere statelor să redirecționeze cheltuielile către domenii care stimulează creșterea economică, precum infrastructura și educația. Printre economiile G20 care vor depăși pragul de 100% din PIB se numără Marea Britanie, Franța, Japonia, Canada, China și Statele Unite.

Un raport datorie/PIB de 100% la nivel global ar fi cel mai ridicat din 1948, când marile economii mondiale erau încă devastate după șase ani de război și suportau costurile reconstrucției, informează The Guardian.

FMI menționează Marea Britanie printre economiile G20 ale căror datorii vor depăși 100% din PIB în următorii ani, alături de Franța, Japonia, Canada, China și Statele Unite.

Instituția avertizează că presiunile asupra cheltuielilor publice rămân ridicate în multe state, în timp ce guvernele ezită să majoreze taxele din cauza opoziției alegătorilor.

„Cheltuielile iminente pentru apărare, dezastre naturale, tehnologii disruptive, schimbări demografice și dezvoltare sporesc presiunile asupra bugetelor publice. Toate aceste cerințe se suprapun peste limite politice stricte privind majorarea taxelor și o conștientizare publică tot mai redusă a constrângerilor fiscale”, se arată în raport.

FMI avertizează că economiile emergente, în special, ar putea întâmpina dificultăți în gestionarea poverii datoriei, chiar dacă raportul datorie/PIB este semnificativ mai scăzut decât în cazul țărilor dezvoltate.

„Multe piețe emergente și state cu venituri reduse se confruntă cu provocări fiscale majore, în pofida unui nivel relativ mic al datoriei”, subliniază instituția, precizând că până la 55 de țări se află deja în dificultate financiară sau la un pas de a ajunge acolo, deși au datorii sub 60% din PIB.

Organizațiile civice cer FMI-ului să joace un rol mai activ în gestionarea datoriilor nesustenabile, argumentând că actualul mecanism de restructurare – Cadrul Comun – este prea lent, greoi și dificil de accesat.

Pentru Regatul Unit, FMI estimează că datoria publică totală va atinge un vârf de 105,9% din PIB în 2029, urmând să scadă ușor, la 105,4%, în 2030. După modificarea regulilor fiscale de către ministrul de finanțe Rachel Reeves anul trecut, ținta se bazează acum pe o definiție diferită a datoriei.

Într-o conferință de presă organizată marți la Washington, în cadrul reuniunilor anuale ale FMI, directorul adjunct al departamentului pentru piețe monetare și de capital, Athanasios Vamvakidis, a avertizat că Marea Britanie se află în atenția investitorilor de pe piața obligațiunilor.

„Este clar că piețele sunt îngrijorate în privința economiei britanice și am observat o volatilitate mai mare în Marea Britanie comparativ cu alte economii dezvoltate”, a declarat el.

