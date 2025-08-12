Live TV

De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban

Data publicării:
viktor orban la bruxelles
Viktor Orban. Foto: GettyImages

Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat marţi premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declaraţia UE potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul”, transmite MTI, potrivit Agerpres.  

Declaraţia UE „încearcă să stabilească o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi. Este suficient de trist că UE a fost ţinută pe tuşă. Mai rău de atât pentru noi ar fi să dăm instrucţiuni de pe bancă. Singura măsură rezonabilă pentru liderii UE ar fi convocarea unei întâlniri UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia. Daţi o şansă păcii!”, a scris şeful guvernului ungar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declaraţia semnată de liderii a 26 de ţări membre UE şi publicată marţi dimineaţă, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, salută „eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina”.

„O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, mai arată textul declaraţiei.

De asemenea, semnatarii promit că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
mașină în soare
Anchetă în Italia după moartea copilului român de 4 ani, găsit în șoc...
Euro
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului...
Ultimele știri
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
Propunerea lui Sebastian Burduja pentru alegerea primarului general: Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas
Volodimir Zelenski
Avertismentul lui Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului”
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Rusia și Belarus se pregătesc „pentru a respinge o eventuală agresiune”. Când vor avea loc exercițiile
3
Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici”
Plenary meeting of the State Duma of Russia
Putin îl trimite pe șeful deputaților ruși în Coreea de Nord. Ce va face acesta la Phenian
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Pensionarii tocmai au pierdut 213 lei la pensie. Va urma o nouă „tăiere” de 191 lei. Care e motivul?
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cristiano Ronaldo se căsătorește cu Georgina Rodriguez. Fotbalistul i-a oferit inelul de logodnă