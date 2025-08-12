De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban

Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat marţi premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declaraţia UE potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul”, transmite MTI, potrivit Agerpres.

Declaraţia UE „încearcă să stabilească o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi. Este suficient de trist că UE a fost ţinută pe tuşă. Mai rău de atât pentru noi ar fi să dăm instrucţiuni de pe bancă. Singura măsură rezonabilă pentru liderii UE ar fi convocarea unei întâlniri UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia. Daţi o şansă păcii!”, a scris şeful guvernului ungar.

Declaraţia semnată de liderii a 26 de ţări membre UE şi publicată marţi dimineaţă, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, salută „eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina”.

„O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, mai arată textul declaraţiei.

De asemenea, semnatarii promit că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

Editor : C.S.