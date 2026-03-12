Live TV

Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un manager de supermarket, după ce șeful nu i-a urat „La mulți ani" pe Facebook

Facebook. Foto Profimedia

Un manager al lanțului britanic de supermarketuri Sainsbury’s a câștigat 12.000 de lire sterline (aproximativ 14.000 de euro) despăgubiri după ce a fost omis dintr-o postare pe rețelele sociale publicată de superiorul său cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbatului. Bărbatul, care se afla în concediu medical din cauza anxietății, a spus în fața tribunalului că s-a simțit „exclus și umilit”, iar instanța i-a dat dreptate, scrie Sky News.

Darren Cooper se afla în concediu medical din cauza anxietății atunci când directorul regional al companiei a publicat o postare în care îi lăuda pe liderii bărbați care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

Postarea includea o fotografie în care erau menționați și etichetați toți managerii regionali de magazine, cu excepția lui Cooper.

Bărbatul a declarat în fața unui tribunal pentru litigii de muncă din Cardiff că s-a simțit „exclus și umilit” atunci când a văzut postarea, adăugând că a fost tratat nedrept de către șeful său.

Instanța i-a dat dreptate, stabilind că acesta a fost „umilit” și că situația a constituit hărțuire legată de dizabilitate și tratament nefavorabil cauzat de consecințele acesteia.

Cooper va primi aproximativ 12.000 de lire sterline despăgubiri, dintre care 7.500 de lire pentru prejudiciul emoțional. Totuși, tribunalul a respins acuzațiile sale privind discriminarea pe criterii de dizabilitate și concedierea abuzivă.

