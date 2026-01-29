Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024. Explicația președintelui TAS România

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, care a primit medalia de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în luna august 2024, a primit o lovitură total neașteptată, scrie Digi Sport.

Cazul a ajuns și pe masa celor de la Tribunalul Federal Elvețian, iar cei de acolo au decis azi, joi, 29 ianuarie 2026, ca acest dosar să fie rejudecat. Hotărârea atacată nu mai produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, medalia de bronz nu mai este, în acest moment, atribuită Anei Bărbosu.

Tribunalul Federal Elvețian a constatat existența unor vicii grave de colaborare între TAS și partea americană, în special deficiențe serioase de comunicare. Totodată, instanța a reținut încălcări grave ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

„Dacă nu a fost anulată hotărârea iniţială de atribuire, sportiva ar putea să rămână cu medalia”

Cristian Jura, președintele Tribunalului de Arbitraj Sportiv din România, a vorbit despre decizia luată în cursul zilei de joi și a explicat cum Ana Maria Bărbosu poate rămâne în continuare cu medalia de bronz.

Totuși, Jura a subliniat că e nevoie de motivarea deciziei pentru a se lămuri lucrurile.

„Nu ştiu ce a fost contestat şi deocamdată nu există nicio motivare a Tribunalului Federal Elveţian. Dacă nu a fost anulată hotărârea iniţială de atribuire, sportiva ar putea să rămână cu medalia.

O să vedem, efectiv, ce a spus Tribunalul Federal. Nu este o procedură extraordinară. Hotărârile Curţii de Arbitraj din România sunt verificate, din punctul de vedere al legalităţii, de Curtea de Apel. Aşa este şi în Elveţia. Avem Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care este verificat de Tribunalul Federal Elveţian.

Mi-e greu să vă dau o statistică, dar depinde ce probe se vor administra. Depinde foarte mult de probatoriu, cum va fi administrat şi gestionat în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Sunt termene de şase luni pentru o decizie, dar e în funcţie de complexitatea cazului. Poate fi de şase luni, pot fi termene mai lungi de şase luni, în funcţie de complexitatea cazului, de probele administrate.

Noi am avut o decizie a diviziei ad-hoc, care a fost constituită pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Această divizie ad-hoc a fost contestată la Tribunalul Federal Elveţian şi este o decizie normală.

Tribunalul Federal Elveţian a hotărât să transmită spre rejudecare către Tribunalul Sportiv. Deci avem divizia ad-hoc, Tribunalul Federal Elveţia şi, din nou, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care funcţionează în forma regulată.

Este o procedură normală, prevăzută de regulamentul TAS-ului, de Codul Civil elveţian. Pentru noi, ca români, este ceva special. Strict procedural, nu este nimic extraordinar”, a spus Cristian Jura, potrivit fanatik.ro.

Parcursul cazului dintre Ana Maria Bărbosu și Jordan Chiles

Inițial, Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a depus contestație, care a fost admisă de arbitri, nota fiind majorată la 13.766. În urma acestei modificări, sportiva americană a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Comitetul Olimpic Român nu a acceptat această decizie și, la începutul lunii august 2024, a depus o contestație la TAS, solicitând anularea modificării notei în favoarea lui Jordan Chiles. TAS a admis apelul României, iar pe 16 august 2024 Ana Barbosu a primit medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Paris, în cadrul unei ceremonii organizate pe esplanada Casei Olimpice din București.

Ulterior, Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac disponibilă pentru Jordan Chiles în vederea recuperării medaliei de bronz, sesizând Tribunalul Federal Elvețian.

Contestația formulată în cazul Sabrinei nu a fost analizată pe fond, revizuirea și recursul fiind respinse. În schimb, în cazul lui Jordan Chiles, cererea de revizuire a fost admisă, însă recursul a fost respins. Această situație a dus la trimiterea dosarului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS”

Imediat, Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a reacționat și a anunțat că încă există șanse ca românca să păstreze medalia. Mai mult, acesta a dezvăluit că nici Jordan Chiles nu va primi medalia de bronz contestată.

„În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității.

Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului”, a afirmat Sabin Gherdan.

Întrebat dacă xistă posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să fie în continuare medaliată cu bronz, Gherdan a răspuns: „Da, categoric!”.

