Video Doi polițiști au fost uciși în urma unui atac asupra unei secții de poliție din Izmir. Momentul în care atacatorul este prins

Data publicării:
izmir
Sursa foto: Captura foto/X

Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat.

Imaginile difuzate de televiziunile turce au arătat un cordon de poliţie în faţa secţiei unde a avut loc atacul, luni dimineaţă.

Poliţia criminalistică a fost trimisă la faţa locului, potrivit aceloraşi imagini, relatează AFP şi Reuters, potrivit news.ro.

O înregistrare video filmată de un localnic şi preluată de mai multe mass-media turce arată un tânăr ţinând în mâini o puşcă cu ţeavă lungă, care pare să fugă de la locul atacului.

„Condamn atacul odios împotriva secţiei de poliţie Salih Isgören din Balçova”, a scris pe X primarul oraşului Izmir, Cemil Tugay.

Turcia a fost în trecut ţinta atacurilor militanţilor kurzi, a grupurilor islamiste şi a organizaţiilor de extremă-stânga, forţele de securitate şi instituţiile guvernamentale fiind adesea printre ţinte.
 
Izmir, al treilea oraş ca mărime al Turciei, de pe coasta Mării Egee, a fost lovit de atacuri militante în trecut, inclusiv un atentat cu maşină capcană în faţa unui tribunal, în 2017, care a ucis două persoane, menţionează Reuters.

