Doi senatori americani cer Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor din Moldova: „Nu putem fi indiferenți”

Data publicării:
Meta and Google
Meta, Google. Foto. Profimedia

Cu trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet, companiile care dețin Facebook, Instagram și Google, cerându-le să aloce resurse suplimentare pentru a împiedica folosirea platformelor în campanii de dezinformare și finanțare politică susținute de Rusia,  se arată într-un comunicat de presă publicat vineri de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Parlamentarii invocă avertismentele președintei Maia Sandu și rapoarte ale organizației WatchDog.MD privind implicarea oligarhului sancționat Ilan Șor, dar și precedentul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, când Moscova ar fi încercat să influențeze votul.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membru de rang al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, și senatorul republican Thom Tillis, implicat în Programul de Parteneriat Carolina de Nord–Moldova, au subliniat că, deși Statele Unite nu pot influența rezultatul scrutinului, nu pot fi indiferente la încercările unor puteri străine de a înclina balanța în favoarea unor partide sau candidați.

Cei doi cer Meta și Google să acționeze rapid pentru a bloca rețele de pagini anonime și campanii de publicitate online atribuite Moscovei, avertizând că lipsa intervenției poate submina democrația moldovenească într-un moment în care țara se află în pragul aderării la Uniunea Europeană.

Scrisoarea către Meta

Stimate domnule Zuckerberg,

Vă scriem pentru a ne exprima aprecierea că Meta a avut o întâlnire cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) în iunie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Vă îndemnăm să rămâneți în contact cu CEC și să alocați resurse suficiente pentru a preveni ca dezinformarea și finanțarea politică susținute de Rusia să pătrundă pe platformele dumneavoastră în perioada preelectorală.

Președinta Maia Sandu a avertizat deja că „Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova” și are un plan de a folosi platforme online, inclusiv Facebook și Instagram, pentru a răspândi mesaje antidemocratice. WatchDog.MD a identificat 146 de pagini anonime de Facebook asociate cu oligarhul Ilan Șor, sancționat de SUA, folosite pentru publicitate politică. Organizația estimează că peste 2.000 de pagini sunt controlate de Kremlin. Într-o țară mică, astfel de campanii pot avea un impact disproporționat.

Tentativa Rusiei de a interveni în alegerile prezidențiale din 2024 și în referendumul privind aderarea la UE a arătat tacticile Kremlinului. În ciuda sancțiunilor, Ilan Șor a cheltuit aproximativ 546.000 de dolari pe reclame Facebook între 2022 și 2024.

Deși trebuie să rămânem neutri în privința rezultatelor alegerilor din Moldova, nu putem ignora încercările unor puteri străine de a influența procesul electoral. Moldova se află în pragul aderării la UE. Decizia aparține cetățenilor – dar trebuie să ne asigurăm că le aparține cu adevărat.

Statele Unite, Canada și Regatul Unit au recunoscut deja gravitatea amenințării pe care campaniile de dezinformare ale actorilor ruși o reprezintă pentru democrația din Moldova. Vă îndemnăm să folosiți acest moment pentru a ajuta la asigurarea unor alegeri libere și corecte în Moldova.

Scrisoarea către Alphabet

Stimate domnule Pichai,

Vă scriem pentru a ne exprima aprecierea față de întâlnirea pe care reprezentanții Google au avut-o în iunie cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC), înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Vă îndemnăm să rămâneți în contact cu CEC și să alocați resurse suficiente pentru a împiedica dezinformarea și finanțarea politică susținute de Rusia să prospere în perioada preelectorală.

Președinta Maia Sandu a avertizat deja că „Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova” și are un plan de a folosi platformele online pentru a răspândi mesaje antidemocratice. WatchDog.MD atrage atenția că actorii ruși au lansat „campanii masive de publicitate pe YouTube”.

Ca persoane care au candidat la rândul lor în alegeri, știm că o campanie nu se decide doar în ziua votului. Tentativa Rusiei de a interveni în alegerile prezidențiale din 2024 și în referendumul privind UE a oferit deja comunității internaționale un indiciu al tacticilor Kremlinului.

Deși trebuie să rămânem neutri în privința rezultatelor alegerilor din Moldova, nu putem ignora încercările unor puteri străine de a influența procesul electoral. Moldova se află într-un moment critic al istoriei sale – în pragul aderării la Uniunea Europeană. Decizia aparține cetățenilor – dar trebuie să ne asigurăm că le aparține cu adevărat.

Statele Unite, Canada și Regatul Unit au recunoscut deja gravitatea amenințării pe care campaniile de dezinformare ale actorilor ruși o reprezintă pentru democrația din Moldova. Vă îndemnăm să folosiți acest moment pentru a ajuta la asigurarea unor alegeri libere și corecte în Moldova.

Editor : Ș.A.

