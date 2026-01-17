Donald Trump poate acum să călătorească către reședința sa Mar-a-Lago pe un tronson de drum din Florida care îi poartă numele, o premieră pentru un președinte aflat încă în viață și activ politic.

În mod obișnuit, președinții așteaptă până după ce părăsesc Casa Albă – sau după ce mor – pentru a avea străzi și clădiri care să le poarte numele, scrie USA Today.

Dar nu și Donald Trump.

Proaspăt după redenumirea Kennedy Center cu numele său, Trump a primit o nouă recunoaștere: un tronson de 4 mile din Southern Boulevard, în Palm Beach, Florida, care se numește acum Bulevardul Președintelui Donald J. Trump.

Trump a participat pe 16 ianuarie la o ceremonie organizată la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, pentru a oficializa schimbarea de nume decisă de autoritățile statului Florida.

„Acesta este un semn serios”, a spus Trump, pozând pentru fotografi în fața unuia dintre panourile mari care vor fi instalate pe stradă.

Tronsonul de drum de stat care îi poartă numele lui Trump leagă Aeroportul Internațional Palm Beach, unde Trump aterizează cu Air Force One, de locuința și resortul său Mar-a-Lago.

Susținătorii – dar și contestatarii – lui Trump îl întâmpină adesea de-a lungul drumului, în timp ce președintele se deplasează spre și dinspre Mar-a-Lago, în weekenduri și de sărbători.

„Este superb. Mulțumesc. Uau, este pe bune”, a spus Trump.

Inițiativa politică susținută de republicani

Republicanii din legislativul statului Florida au promovat legislația prin care tronsonul de bulevard a fost redenumit după Trump. Ulterior, comisiile locale din West Palm Beach și din comitatul Palm Beach au aprobat propunerea.

„Când am depus pentru prima dată acest text legislativ, mi s-a spus că nu este permis, că nu putem face asta”, a declarat reprezentanta republicană din Florida Meg Weinberger, inițiatoarea proiectului de lege, în momentul în care l-a prezentat pe Trump. Ea a spus că a fost nevoie de „determinare” pentru ca măsura să fie aprobată într-un proiect mai amplu care a inclus redenumiri de drumuri la nivelul întregului stat.

„Trebuie să vă onorăm și să vă respectăm pe dumneavoastră și familia dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru noi și pentru țara noastră”, i-a spus Weinberger președintelui.

Trump, care și-a folosit numele pe zgârie-nori în perioada în care activa în domeniul imobiliar, a îmbrățișat ideea de a-și pune numele pe o serie de repere și programe în primul an de la revenirea la Casa Albă.

Controversele legate de redenumiri

Cea mai controversată dintre aceste decizii a fost votul consiliului de administrație al Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, care a decis în decembrie redenumirea instituției naționale de muzică, arte și cultură în „Centrul Memorial pentru Artele Spectacolului Donald J. Trump și John F. Kennedy”. Decizia a fost contestată în instanță de congresmana democrată Joyce Beatty, din Ohio, care face parte din consiliu.

Printre alte inițiative se numără:

Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională, un coridor de tranzit negociat de SUA care leagă Azerbaidjanul de Turcia prin Armenia;

redenumirea Institutului pentru Pace al Statelor Unite în Institutul Donald J. Trump pentru Pace;

noile „conturi Trump” pentru nou-născuți;

„Trump Gold Card”, conceput pentru ca străinii bogați să poată obține rezidență legală în Statele Unite contra cost.

Editor : Ana Petrescu