Donald Trump scapă de cele 39 de acuzații din Georgia privind alegerile din 2020

Un judecător a fost de acord miercuri să respingă acuzațiile formulate împotriva președintelui american Donald Trump și a aliaților săi, care erau acuzați că au încercat să răstoarne înfrângerea republicanului în alegerile prezidențiale din 2020 în statul Georgia, potrivit documentelor depuse la instanță.

Procurorul Peter Skandalakis solicitase respingerea celor 39 de capete de acuzare — inclusiv acuzația de racketeering — formulate împotriva lui Trump și a unui grup de consilieri, argumentând că urmărirea penală ar fi „neproductivă”, informează Reuters.

„Recunosc că, având în vedere diviziunile politice profunde din țara noastră, această decizie nu va fi populară pentru toată lumea”, a scris Skandalakis, care la începutul acestei luni a preluat cazul de la procurorul districtual din Fulton County, Fani Willis, după ce aceasta a fost descalificată anul trecut.

Steve Sadow, avocatul lui Trump, a salutat decizia de respingere a dosarului, afirmând că acesta „nu ar fi trebuit niciodată deschis”.

Dosarul din Georgia era unul dintre cele patru procese penale cu care s-a confruntat Trump în anii de după înfrângerea sa în fața democratului Joe Biden la alegerile din 2020. Doar unul — cazul din New York privind plata de bani pentru tăcere unei actrițe porno în timpul campaniei din 2016 — a ajuns în instanță. Trump a fost găsit vinovat în acea cauză, însă a solicitat anularea condamnării.

