Live TV

„Se înţeleg minunat”. Trump crede că un tandem Vance-Rubio ar fi imbatabil la alegerile prezidenţiale din 2028

Data actualizării: Data publicării:
Trump Hosts Israeli and Lebanese Envoys in the Oval Office
Instantaneu cu Trump, flancat de Vance și de Rubio. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a estimat, într-un interviu difuzat miercuri într-un podcast, că un tandem format din vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio ar fi de neînvins la alegerile prezidenţiale din 2028.

Atât Vance, cât şi Rubio sunt consideraţi favoriţi la nominalizarea republicană pentru scrutinul din 2028.

„Aş crede că un tandem JD şi Marco ar fi foarte greu de învins”, a spus Donald Trump, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Este ceva interesant, un lucru uman, o ecuaţie umană. Aşadar, îi urmăresc împreună, se înţeleg minunat”, a adăugat el, fără a preciza pe care dintre cei doi ar prefera să-l vadă candidat pentru postul de preşedinte şi care să fie vicepreşedinte.

Trump vorbeşte adesea despre succesiunea sa la Casa Albă, după ce i se va fi încheiat al doilea şi ultimul mandat prezidenţial, deşi atât Vance, cât şi Rubio încearcă să arate că nu ar avea mari ambiţii pentru alegerile din 2028.

În schimb, ei au fost foarte activi în apărarea administraţiei Trump în faţa numeroaselor critici, inclusiv cele referitoare la războiul tot mai nepopular pornit împotriva Iranului.

Citește și: Marco Rubio, confruntat în Congres pe tema stării cognitive a lui Trump: „Continuaţi să minţiţi”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump closes his eyes during a joint news conference with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy - close up
Marco Rubio, confruntat în Congres pe tema stării cognitive a lui Trump: „Continuaţi să minţiţi”
sua si cuba steaguri
„Îşi arată adevărata faţă.” Reacția Cubei după ce Marco Rubio a acuzat guvernul de la Havana că sponsorizează terorismul
benjamin netanyahu si donald trump
Donald Trump, despre discuția aprinsă cu Benjamin Netanyahu: „Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul”
Donald Trump.
Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare. Ce a spus despre o întâlnire cu Mojtaba Khamenei
Israel Welcome US President Donald Trump
Trump, Netanyahu și o relație specială aflată în impas: „Bibi se luptă pentru supraviețuirea sa politică, dar și pentru soarta sa”
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
dragos pislaru (1)
Dragoș Pîslaru: Vineri, Consiliul EcoFin ar putea da ultima bifă...
Mark Rutte.
„Rusia devine tot mai disperată”, spune Mark Rutte
Ultimele știri
Dragoș Pîslaru: Niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege și niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puţini bani
Comisia Europeană cere României reforme fiscale, creșterea colectării taxelor și reducerea deficitului bugetar
Kaja Kallas spune că Rusia este „panicată” din cauza atacurilor cu drone ucrainene: „Din cauza asta intensifică atacurile teroriste”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Fanatik.ro
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Antrenorul momentului din SuperLiga a semnat noul contract! A refuzat oferta de la echipa de suflet
Adevărul
Dragoș Pîslaru, după negocierile de la Bruxelles: „Nu eu am crescut grila demnitarilor”. Ce garanții dă...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Momentul incredibil în care un scafandru scapă ca prin minune de o balenă care aproape l-a înghiți
Newsweek
Pensiile speciale ale magistraților - 25.586 lei, cât 9 pensiii normale sau 50 indemnizații de handicap
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...