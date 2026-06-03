„Se înţeleg minunat”. Trump crede că un tandem Vance-Rubio ar fi imbatabil la alegerile prezidenţiale din 2028

Preşedintele american Donald Trump a estimat, într-un interviu difuzat miercuri într-un podcast, că un tandem format din vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio ar fi de neînvins la alegerile prezidenţiale din 2028.

Atât Vance, cât şi Rubio sunt consideraţi favoriţi la nominalizarea republicană pentru scrutinul din 2028.

„Aş crede că un tandem JD şi Marco ar fi foarte greu de învins”, a spus Donald Trump, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Este ceva interesant, un lucru uman, o ecuaţie umană. Aşadar, îi urmăresc împreună, se înţeleg minunat”, a adăugat el, fără a preciza pe care dintre cei doi ar prefera să-l vadă candidat pentru postul de preşedinte şi care să fie vicepreşedinte.

Trump vorbeşte adesea despre succesiunea sa la Casa Albă, după ce i se va fi încheiat al doilea şi ultimul mandat prezidenţial, deşi atât Vance, cât şi Rubio încearcă să arate că nu ar avea mari ambiţii pentru alegerile din 2028.

În schimb, ei au fost foarte activi în apărarea administraţiei Trump în faţa numeroaselor critici, inclusiv cele referitoare la războiul tot mai nepopular pornit împotriva Iranului.

Citește și: Marco Rubio, confruntat în Congres pe tema stării cognitive a lui Trump: „Continuaţi să minţiţi”

Editor : B.P.