Donald Trump va convoca luni o ședință de criză privind Iranul. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz sunt în impas

Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump va ține luni o ședință de criză privind Iranul, potrivit presei americane, în contextul în care negocierile privind încetarea focului și redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru navigație se află în impas, scrie Le Figaro.

Președintele american se va întâlni luni cu echipa sa de conducere în domeniul securității naționale și al politicii externe, a indicat pe X Barak David, un jurnalist al site-ului Axios, de obicei bine informat, în special cu privire la chestiunile legate de Israel.

„Reuniunea ar trebui să se concentreze asupra impasului actual din negocierile cu Iranul și asupra opțiunilor posibile pentru următoarele etape ale războiului”, a adăugat el.

Postul ABC citează, la rândul său, „doi oficiali americani la curent cu pregătirile”.

Axios afirmă, de asemenea, că Iranul a transmis Statelor Unite o nouă propunere menită să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului, urmând ca abia ulterior să se negocieze dosarul nuclear.

ABC afirmă, citând una dintre cele două surse ale sale, că condițiile impuse de Teheran par „mult sub liniile roșii stabilite de administrația” americană.

Potrivit postului de televiziune ABC, care citează „doi oficiali americani la curent cu pregătirile”, administrația americană „se arată din ce în ce mai încrezătoare în ceea ce privește impactul blocadei navale asupra porturilor iraniene și din ce în ce mai sceptică cu privire la posibilitatea ca discuțiile cu actualii negociatori iranieni să conducă la rezultatele scontate”.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghtchi, a acuzat luni Statele Unite că sunt responsabile de eșecul negocierilor de pace din Pakistan. El a sosit în Rusia, unde urmează să se întâlnească cu președintele Vladimir Putin.

„Abordările americane au făcut ca precedentul ciclu de negocieri, în ciuda progreselor înregistrate, să nu-și atingă obiectivele din cauza cerințelor excesive”, a declarat el, potrivit televiziunii publice iraniene. El a afirmat, de asemenea: „Securitatea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz este o chestiune globală importantă”, în timp ce Statele Unite și Iranul își continuă blocadele.

