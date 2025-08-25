Două atacuri ale Israelului asupra unui spital din Gaza au ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv 4 jurnaliști

Atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Gaza au ucis, luni, cel puțin 15 persoane, printre care patru jurnaliști, unul dintre ei lucrând pentru Reuters, au declarat oficiali palestinieni din domeniul sănătății, transmite agenția internațională de presă.

Cameramanul Hussam al-Masri, colaborator al Reuters, a fost ucis în primul atac, potrivit oficialilor. Fotograful Hatem Khaled, care era și el colaborator al Reuters, a fost rănit în al doilea atac, au declarat oficialii.

Armata israeliană și biroul prim-ministrului nu au comentat bombardamentele.

Martorii au declarat că al doilea atac a avut loc după ce echipele de salvare, jurnaliștii și alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului inițial. Transmisia video în direct a Reuters de la spital, operată de Masri, s-a întrerupt brusc în momentul atacului inițial, au arătat imaginile Reuters.

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza au numit ceilalți trei jurnaliști ca fiind Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama și Moaz Abu Taha. Printre cei uciși se afla și un salvator, au adăugat aceștia.

Peste 240 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de loviturile israeliene în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, potrivit Sindicatului Jurnaliștilor Palestinieni.

Editor : A.C.