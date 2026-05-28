Israel Katz: Planul privind „plecarea voluntară” a palestinienilor din Gaza va continua „la momentul potrivit”

Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că planul privind „plecarea voluntară” a palestinienilor din Fâșia Gaza va continua în paralel cu eliminarea Hamas de la putere. Declarațiile vin în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului avertizează că politica promovată de guvernul israelian echivalează cu o formă de epurare etnică.

Israel Katz a afirmat că guvernul va implementa un plan care prevede plecarea unui număr mare de palestinieni din Gaza „la momentul potrivit și în maniera potrivită”, într-o declarație publicată miercuri, care marca uciderea țintită a lui Mohammed Odeh, cel mai recent comandant militar al Hamas.

Promovarea plecărilor în masă încalcă planul de încetare a focului pentru Gaza propus de Donald Trump și semnat de Israel anul trecut. Al doilea punct al planului prevede că „Gaza va fi reconstruită în beneficiul oamenilor din Gaza, care au suferit deja suficient”.

Guvernul israelian promovează perspectiva unei Fâșii Gaza fără palestinieni încă de la începutul anului trecut, când Donald Trump a sugerat că sute de mii de oameni ar trebui să plece pentru a „curăța” teritoriul înainte de reconstrucție.

Anul trecut, Israelul a înființat un birou pentru „emigrare voluntară” și a relaxat restricțiile de călătorie pentru palestinienii care doreau să părăsească definitiv Fâșia Gaza.

Transferul forțat al populației civile reprezintă o crimă de război și o crimă împotriva umanității. Oficialii israelieni, inclusiv Katz, folosesc termenul de „migrație voluntară” pentru a descrie planurile privind plecarea unui număr mare de palestinieni din Gaza.

Organizații israeliene pentru drepturile omului și avocați au avertizat că situația creată de Israel în Gaza face imposibil ca aceste plecări să fie considerate voluntare și că politica echivalează cu pregătirea unei epurări etnice.

„Crearea unor condiții de viață care nu permit supraviețuirea, libertatea și demnitatea și supunerea civililor la acestea până când spun că vor să plece nu reprezintă un plan de «încurajare a emigrării voluntare», ci un plan de evacuare și expulzare forțată.”

Katz a spus că plecarea în masă a palestinienilor din Gaza va merge mână în mână cu eliminarea Hamas de la putere. „Ne-am angajat că Hamas nu va conduce Gaza nici civil, nici militar, și așa va fi. De asemenea, planul de emigrare voluntară din Gaza va fi implementat”.

În contextul alegerilor programate până la sfârșitul lunii octombrie, Benjamin Netanyahu și aliații săi politici încearcă, de asemenea, să atragă electoratul, a explicat Mairav Zonszein, analist senior pentru Israel-Palestina la International Crisis Group.

„Pentru că asistăm la o prelungire a armistițiului și la o dezescaladare a situației din Iran și Liban, Israelul, și Netanyahu în special, vor căuta modalități de a demonstra că fac ceva pe frontul securității, iar asta înseamnă exercitarea puterii militare”, a spus ea. „Din păcate, discursul despre epurarea etnică din Gaza nu este neapărat ceva care să îți afecteze negativ poziția în politica internă. De fapt, s-ar putea chiar să te ajute.”

